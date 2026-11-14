Тръмп, Си и Путин ще се срещнат в Китай

Президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, ще проведат историческа среща следващия четвъртък в кулоарите на годишната конференция на АТИС (APEC) в Шънджън, съобщи New York Post. Това ще бъде първата в историята тристранна среща между лидерите на трите държави.

Белият дом потвърди информацията.

Очаква се дискусията да се фокусира основно върху разработването на амбициозен пакт за контрол над ядрените оръжия. Представител на Белия дом заяви пред The Post, че разговорите в процъфтяващия китайски град близо до Хонконг биха могли да засегнат също войната в Иран и Северна Корея.

Тръмп не се е срещал лично с Путин от срещата на върха през август миналата година в Аляска, която беше фокусирана върху усилията му да договори край на войната в Украйна – тема, която според американски представител е малко вероятно да бъде повдигната в Шънджън.

През септември Тръмп прие китайския лидер в Белия дом, като показа на Си своя снимка в рамка на стената на Западното крило и похвали познанията на авторитарния лидер за камъните, след като разгледаха новата гранитна хеликоптерна площадка на Тръмп.

Тръмп, който ще пътува през Филипините до Китай заедно с главния изпълнителен директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск, търси топли отношения със своите авторитарни колеги, твърдейки, че това е в интерес на САЩ и света.

Още от първия си мандат Тръмп лансира идеята за мащабен пакт за намаляване на ядрените арсенали, заявявайки, че е ненужно скъпо да се поддържа огнева мощ, достатъчна да унищожи света многократно, но концепцията все още не се е реализирала. „Не очакваме да стигнем до каквото и да е споразумение. Бих определил това като отправна точка, първи разговор“, заявил представител на Тръмп пред репортери.

Срещата на върха идва в неудобен момент за американско-китайските отношения, след като един от най-влиятелните технологични титани в Америка – Дженсън Хуанг от гиганта в областта на изкуствения интелект Nvidia – беше принуден да подаде оставка след разкриването на връзката му с предполагаем китайски шпионин. Хуанг придружи Тръмп при последното му посещение в Китай през май и не се очаква президентът да повдига въпроса пред Си, заяви официален представител.

Въпреки че Украйна не е точка от дневния ред, срещата на върха ще последва продължаващите усилия на Тръмп да договори мирно споразумение. Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещаха многократно с Путин през тази година в опит да постигнат напредък към прекратяване на почти петгодишния конфликт на Путин с Киев – като последната им среща в Кремъл се състоя в четвъртък. „Китай всъщност не е част от тази тема, така че не изглежда уместно да се води дискусията за Украйна“, заяви представител, като също така потвърди, че няма да има двустранна среща между Путин и Тръмп.

„Една от срещите, мисля, ще бъде с президента Путин и президента Си, и това ще бъде интересно“, каза Тръмп пред репортери в неделя. „Ще говорим за много неща, включително денуклеаризация. Опитваме се да сложим край на войната в Иран и се справяме добре.“