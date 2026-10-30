Осло контрира обидите на Тръмп с покана за визита на най-красивите тоалетни

Норвегия отговори на вулгарните критики на Доналд Тръмп по адрес на страната, като публикува списък с най-живописните "тоалетни" в държавата.

В неделя президентът на САЩ засили нападките си срещу Норвегия, наричайки я "държава-клоака" (използвайки обидния израз sh*thouse country), след като Нобеловият комитет, базиран в столицата Осло, не му присъди Нобелова награда за мир.. Тръмп заяви, че би приветствал имигранти от някои страни, но не и от Норвегия, "защото не получих Нобеловата награда... Така че не искам никого от Норвегия".

Тръмп направи тези коментари по време на политически митинг в Мичиган преди междинните избори следващата седмица, като добави, че имигрантите от Норвегия не са добре дошли в САЩ. Президентът на САЩ също така заяви, че "Норвегия не струва нищо". "Не съм влюбен в Норвегия. Честно казано, Норвегия не струва нищо. Всъщност Норвегия се превърна в "държава-клоака", каза Тръмп, използвайки термин, който преди това е прилагал и за Хаити, Либия, Сомалия и Йемен.

В отговор, норвежкият борд по туризъм представи на уебсайта си някои от най-красивите тоалетни в страната. "Това ли са най-добрите тоалетни в света?", попитаха от Visit Norway на сайта си, добавяйки: "Норвегия прави тоалетните велики отново!".

До снимките на награждавани тоалетни от организацията отбелязаха: "Тези тоалетни си заслужава да бъдат посетени – както когато наистина ви се налага да отидете, така и когато не ви се налага". От Visit Norway споделиха, че по протежение на 18 живописни маршрута в страната са били наети водещи архитекти, които да превърнат крайпътните тоалетни в атракции сами по себе си.

Резултатът е колекция от впечатляващи дизайнерски тоалетни, много от които предлагат спиращи дъха гледки към фиорди, реки, водопади и някои от най-зрелищните пейзажи на Норвегия. Сред тях са тоалетна с форма на вълна в Хелгеланд; захранвана със слънчева енергия тоалетна, идеална за снимки в Instagram; тоалетна на на панорамната площадка Утсиктен“, както и известната триъгълна "златна тоалетна" на остров Сеня.