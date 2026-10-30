Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Осло контрира обидите на Тръмп с покана за визита на най-красивите тоалетни

Днес, 12:17
Visist Norway/Instagram

Норвегия отговори на вулгарните критики на Доналд Тръмп по адрес на страната, като публикува списък с най-живописните "тоалетни" в държавата.

В неделя президентът на САЩ засили нападките си срещу Норвегия, наричайки я "държава-клоака" (използвайки обидния израз sh*thouse country), след като Нобеловият комитет, базиран в столицата Осло, не му присъди Нобелова награда за мир.. Тръмп заяви, че би приветствал имигранти от някои страни, но не и от Норвегия, "защото не получих Нобеловата награда... Така че не искам никого от Норвегия".

Тръмп направи тези коментари по време на политически митинг в Мичиган преди междинните избори следващата седмица, като добави, че имигрантите от Норвегия не са добре дошли в САЩ. Президентът на САЩ също така заяви, че "Норвегия не струва нищо". "Не съм влюбен в Норвегия. Честно казано, Норвегия не струва нищо. Всъщност Норвегия се превърна в "държава-клоака", каза Тръмп, използвайки термин, който преди това е прилагал и за Хаити, Либия, Сомалия и Йемен.

В отговор, норвежкият борд по туризъм представи на уебсайта си някои от най-красивите тоалетни в страната. "Това ли са най-добрите тоалетни в света?", попитаха от Visit Norway на сайта си, добавяйки: "Норвегия прави тоалетните велики отново!". 

До снимките на награждавани тоалетни от организацията отбелязаха: "Тези тоалетни си заслужава да бъдат посетени – както когато наистина ви се налага да отидете, така и когато не ви се налага". От Visit Norway споделиха, че по протежение на 18 живописни маршрута в страната са били наети водещи архитекти, които да превърнат крайпътните тоалетни в атракции сами по себе си.

Резултатът е колекция от впечатляващи дизайнерски тоалетни, много от които предлагат спиращи дъха гледки към фиорди, реки, водопади и някои от най-зрелищните пейзажи на Норвегия. Сред тях са тоалетна с форма на вълна в Хелгеланд; захранвана със слънчева енергия тоалетна, идеална за снимки в Instagram; тоалетна на на панорамната площадка Утсиктен“, както и известната триъгълна "златна тоалетна" на остров Сеня. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Путин предлага тристранна среща с Тръмп и Си Дзинпин
19 Окт. 2026
Тръмп отмени "адските санкции" срещу Русия
17 Окт. 2026
Радев подкрепи сделката за дизела между Тръмп и Путин
15 Окт. 2026
Мелони: Ако Украйна спре да се защитава, няма да имаме мир!
14 Окт. 2026
Тръмп: Ще търсим нефт и газ в "нашата нова" Гренландия
14 Окт. 2026
Енергийното примирие на Тръмп се отнасяло само за рафинериите
12 Окт. 2026
Тръмп се загледа в Атлантическия океан
11 Окт. 2026
Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна
10 Окт. 2026
Русия ще доставя дизел на САЩ
10 Окт. 2026
Посолството на САЩ в Русия предупреди за опасност от чума
07 Окт. 2026
Тръмп предложи на Путин помощ заради чумата
06 Окт. 2026
Тръмп плаши с Голяма депресия при победа на демократите
04 Окт. 2026
Тръмп даде по 100 долара на 20 млн. пенсионери
03 Окт. 2026
САЩ стартираха единен портал за държавните услуги
29 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави