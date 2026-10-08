Самуил е бил 1.53 метра висок

Висок около 1.53 метра, починал на възраст 60-70 годни, страдащ от множество заболявания в края на дните си, затрудняващи движението му. Всичко това показват огласените днес от наши учени предварителни данни от антропологичните изследвания на тленните останки на цар Самуил.

Има следи от травма на предмишницата, довела до сериозно увреждане на лявата ръка. Самуил е бил с нисък за епохата си ръст.

Пред Радио София археологът проф. д-р Людмил Вагалински заяви, че още през 2012 г. са протекли първите проучвания на останките, сега са вторите. Нашите учени са прекарали няколко дни в Гърция преди официалната церемония по вземането. "Шокирахме гръцките си колеги, докато бяхме в Солун, че твърдо държим да се направи едно изследване, което удостоверява става ли въпрос за мъж или жена, и то не само заради ръста. Той е сравнително грацилен, има изявени мъжки черти, но има и някои белези, които са по-характерни за жените. Много бяха изненадани гърците. Ние много настоявахме и такова изследване беше проведено с проба от Самуил в университета в Бон. 100% е сигурно, че е мъж", каза Вагалински.

При посещението в Солун са проучени и скелетните материали от четирите гробни съоръжения в базиликата на остров "Св. Ахил“ в Малкото Преспанско езеро. Предстои разработването на цялостна научноизследователска програма с участието на български и чуждестранни специалисти. Ще бъде извършено и радиовъглеродно датиране, изследвания на древна ДНК, анализ на стабилни изотопи и нова реконструкция на главата на цар Самуил. Учените ще търсят данни за пола на децата, погребани в саркофазите, както и за възможните роднински връзки между индивидите. Крайните резултати от изследванията ще излязат след около 3 години.