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Кабинетът предложи ордени за връщането на Самуил

Посланикът ни в Гърция ще получи най-високото отличие

Днес, 16:57
БГНЕС

Кабинетът предложи трима души за ордени за приноса им за връщането на тленните останки на Самуил. Археологът проф. Людмил Вагалински и директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие, а посланикът ни в Гърция Валентин Порязов – за орден „Стара планина“ - първа степен, за неговите изключително големи заслуги към България.

Предложението за награждаване е продиктувано от значимия принос на двамата учени и дипломата за успешното приключване на дългогодишните преговори и проучвания, довели до връщането на тленните останки на българските царе Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му от Гърция в България, посочват от правителствената пресслужба.

Участието на двамата изтъкнати археолози в този исторически процес има особена стойност, тъй като свързва професионалната отговорност на българската археология с една от най-значимите каузи за съхраняване и възстановяване на националната памет, пише още в съобщението.

Отличията трябва да се връчат от президента Илияна Йотова.

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