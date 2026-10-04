Тръмп плаши с Голяма депресия при победа на демократите

Американският президент Доналд Тръмп отправи поредна серия от твърди политически послания, нестандартни коментари и остри атаки срещу опонентите си по време на предизборна проява пред свои поддръжници в Охайо. Изказването му, балансиращо между остра реторика, хумор и тежки обиди, постави акцент върху икономиката, сигурността и международните отношения.

Тръмп отправи тежки критики към Демократическата партия, заявявайки, че "ако демократите спечелят, ще свършите в икономическа депресия като тази от 1929 г. На главите ни ще се стовари пълна катастрофа". "Те са куп глупави кучи синове", каза Тръмп и напомни за обещанието си да раздаде по 5000 долара на всеки американец.

Президентът обеща и три законови промени. "Ще приемем наистина страхотен здравен план, който ще спре всички плащания към големите застрахователни компании и ще дадем парите директно на вас", каза той и добави: "Ще приемем смъртно наказание за големите дилъри на наркотици, трафикантите на хора и всеки, който някога убие полицай или служител на реда." "Ще приемем закон срещу нахлуването в нашата страна, който да забрани на всеки бъдещ президент отново да отваря границите ни за незаконни имигранти", допълни президентът.

Президентът е сигурен в предстоящата победа на Републиканската партия на частичните избори през ноември и то "с голяма разлика", въпреки че социологическите проучвания засега дават предимство на Демократическата партия. "Знаете ли ги всички тези фалшиви проучвания? Те не отчитат едно нещо — не отчитат факта, че Тръмп е навън и води кампания. Никога не са мислили, че това ще се случи. И вината си е тяхна, защото ни отвързаха ръцете, а ние наистина ще направим това, което треньорът би казал — ще им разритаме задниците", каза Тръмп.

Тръмп за пореден път изтъкна личните си отношения със световни лидери като китайския президент Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Според Тръмп е въпрос на разум да поддържаш добри отношения с държави, разполагащи с големи ядрени арсенали. Той обаче направи ясно разграничение за Близкия изток, като заяви, че Иран „никога няма да има ядрена ракета“.

Завръщайки се към характерния си непринуден стил, Тръмп изненада публиката с коментари на разнообразни теми. Той изрази скептицизъм към веганството с думите: „Дори не знаех какво, по дяволите, е веган. Веган е зеленчуци“, а медиите определи като „изкуствени“ и "фалшиви." Повтори критичните си възгледи относно глобалното затопляне, наричайки го „измама“, и нападна представителката на демократите Александрия Окасио-Кортес (АОК), заявявайки, че тя „няма представа от климат“.

Тръмп даде висока оценка на себе си. Той се самоопредели като "човек с висок коефициент на интелигентност, сред най-високите в целия свят“, който винаги побеждава: "Прекалено много победи са това. Победите са ни прекалено много. Вече не издържам."