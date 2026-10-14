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Тръмп: Ще търсим нефт и газ в "нашата нова" Гренландия

Островът няма "равен на себе си" за сигурността на САЩ, обяви президентът на САЩ

Днес, 16:02
"Този остров, който в момента е под датски контрол, би бил "жизненоважен за Златния купол, който строим “, написа президентът на САЩ в Truth Social още в началото на годината, на 14 януари.
ЕПА/БГНЕС
"Този остров, който в момента е под датски контрол, би бил "жизненоважен за Златния купол, който строим “, написа президентът на САЩ в Truth Social още в началото на годината, на 14 януари.

Гренландия няма равна на себе си от гледна точка на сигурността - както за отбраната, така и за нападателните способности на САЩ и Европа. Това написа в социалната мрежа Truth Social президентът Доналд Тръмп.

"Всяка бъдеща атака срещу САЩ би дошла през Гренландия, където нашата отбрана рутинно ще сваля дронове, ракети или всякакъв друг вид оръжие, което все още дори не е измислено“, посочва Тръмп в публикацията си. 

„Предстои началото на мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми в нашата нова и прекрасна Гренландия!“, анонсира още президентът на САЩ, изтъквайки, че „количеството леснодостъпен петрол е много по-голямо от почти навсякъде другаде по света“.

Гренландия, която се намира по най-краткия маршрут за ракети между Русия и Съединените щати, има изключително значение за планирания от Тръмп отбранителен щит „Златен купол“ (Golden Dome). Освен това островът разполага със значителни неразработени запаси на редкоземни елементи. И може да се окаже възлов при отварянето на нови корабни маршрути заради климатичните промени и топенето на полярните ледове.

След като идеята му да анексира датския остров Гренландия срещна силен европейски отпор, американският държавен глава подписа споразумение в областта на сигурността с лидерите на Гренландия и на Дания. Това се случи през септември по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. 

Споразумението предвижда разширяване на военното присъствие на САЩ в Гренландия чрез модернизиране и разширяване на съществуващата космическа база Питуфик (Pituffik Space Base) и чрез създаване на нови отбранителни зони в Нарсарсуак и Местерсвиг. Американците получават право на „свободен достъп и свободно придвижване“ между отбранителните зони в цяла Гренландия по суша, въздух и море. Американски военни самолети ще могат също да прелитат и да кацат на всяка територия на острова.

По време на Студената война САЩ са имали 17 военни обекта и над 10 000 военнослужещи в Гренландия. Сега разполагат само с космическата база Питуфик, която се използва за ранно предупреждение за ракетни атаки, противоракетна отбрана и наблюдение на космическото пространство.

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