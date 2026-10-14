Мелони: Ако Украйна спре да се защитава, няма да имаме мир!

Днес италианската премиерка Джорджа Мелони произнесе 5-минутна реч в италианския парламент преди утрешното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Речта стана особено популярна в социалните мрежи. Публикуваме най-важното:

"Русия започна нова есенна кампания срещу Украйна. Неспособна да напредне на фронта, Москва започна да нанася все по-силни удари срещу цивилното население: електроцентрали, жилищни сгради, болници, дори автобуси, с които хората пътуват за работа - като онова ужасяващо масово убийство в Краматорск. (Там преди седмица бяха убити над 30 души в два автобуса на спирка на градския транспорт, бел. ред.)

Това е стратегия, чрез която Русия се опитва да подчини Украйна с терор, студ и мрак, просто защото не успя да я подчини на бойното поле.

Фактите противоречат на кремълската пропаганда и на онези, които я разпространяват тук: от началото на годината Русия е завзела съвсем малко територия, а през септември е загубила голяма част от това, което е успяла да окупира.

Това спиране на руското настъпление не падна от небето. То беше постигнато благодарение на смелостта на Украйна и подкрепата на Запада, включително на Италия.

Именно това спиране е единственият ефективен инструмент, с който можем да принудим Русия да седне на масата за преговори.

Уважавам и разбирам разгорещените дебати по този въпрос, включително в тази зала, защото никой тук не иска война. Всички искаме мир. Разликата е в начина, по който смятаме, че можем да го постигнем.

Според мен подкрепата за Украйна не е алтернатива на мира - тя е това, което прави мира възможен.

(Аплодисменти)

Защото, ако агресорът се стреми към капитулацията на своя противник, защо изобщо би преговарял? Но капитулацията не е мир. Тя е завоевание.

Ако Украйна спре да се защитава утре, както мнозина предлагат, няма да имаме мир. Ще обсъждаме окупацията на една европейска държава и завръщането на съветския империализъм.

(Аплодисменти)

Лично на мен онези времена не ми липсват.

Не ми липсват руските танкове, които смазаха въстанията в Прага и Будапеща. Не ми липсва Берлинската стена.

(Аплодисменти)

И никой няма да ме убеди, че капитулацията на онзи, който защитава свободата си, може да бъде наречена „мир“.

Мирът, който искаме и за който работим, дори с цената на отстъпки, е справедлив мир. Защото само справедливият мир може да бъде траен. Само справедливият мир може да гарантира сигурността на Европа и да защити нашите интереси.

Затова позицията на правителството остава непроменена: подкрепа за Украйна, с особено внимание към цивилното население, натиск върху Москва и евроатлантическо единство — това остават основните стълбове на нашите действия.

В този контекст трябва да обърнем внимание на сделката на Доналд Тръмп с Русия за дизеловото гориво. Това е решение, което смятам за изключително рисковано.

Разбира се, всички споделяме необходимостта да бъдат овладени цените на горивата, които тежат сериозно върху семейните бюджети, включително в Италия.

Но трябва да разберем, че покачването на цените е свързано преди всичко с войната в Иран, а не с Украйна.

Легитимирането на Москва, чиито бомби продължават да падат върху украинските градове, новите приходи за финансиране на войната, отслабването на санкциите - всичко това са фактори, които не можем да пренебрегнем.

Те противоречат на усилията, които западните държави, включително Съединените щати, положиха, за да принудят Путин да седне на масата за преговори.

(Аплодисменти)

Енергийното примирие е съвсем друг въпрос, който Италия подкрепя.

И ние сме благодарни на президента Зеленски за незабавната готовност на Украйна да го приеме.

Сега очакваме Русия да прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

В крайна сметка, в този толкова сложен момент, когато множество фактори излизат извън контрол, има поне едно нещо, което зависи от нас:

Трябва да гарантираме, че Европа няма просто да стои и да наблюдава безучастно, защото условията на мира засягат пряко нашия континент и нашата сигурност.“

В X Володимир Зеленски благодари на Мелони за принципната й позиция: