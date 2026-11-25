КНДР закрива дипломатическото бюро на Швейцария в Пхенян, което възобнови дейността си преди малко повече от месец, заради санкциите срещу лагера „Сондовон“. Това съобщава севернокорейската държавна информационна агенция ЦТАК.

Министерството на външните работи на КНДР обяви ръководителя на бюрото Силвен Астие за персона нон грата. Той трябва да напусне територията на страната в рамките на 48 часа. В нотата, връчена на Астие, се посочва, че решението на ведомството е свързано с „открито враждебното действие на властите на Швейцарската конфедерация“, която включи детския лагер „Сондовон“ в санкционния си списък.

„Действията, които накърняват суверенните права на КНДР и интересите на нейните граждани, в никакъв случай не могат да бъдат приети“, се казва в съобщението на ведомството.

Ден по-рано ЦТАК публикува изявление на Ким Йо Чен, по-малката сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун и ръководител на отдел в Централния комитет на Корейската трудова партия. В него тя осъди действията на Швейцария и предложи на външното министерство да закрие швейцарското бюро.

На 4 ноември 2026 г. Швейцария се присъедини към санкциите на Европейския съюз, който включи „Сондовон“ в санкционния си списък. Малко преди това, на 19 октомври, дипломатическото бюро на Швейцария възобнови дейността си, а в края на октомври швейцарският външен министър Игнацио Касис посети КНДР и участва в официалното откриване на представителството.

Младежкият лагер, управляван от Северна Корея, приема украински деца с цел проруска идеологическа обработка.



