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Пхенян опроверга съобщенията за тежкото състояние на Ким Чен Ун

20 Окт. 2026Обновена

Държавните медии в Северна Корея публикуваха снимки Ким Чен Ун, които разглежда обувки и дамски палта. Така Пхенян опроверга информацията на британския The Sun, който съобщи, че Ким е в кома след получен мозъчен кръвоизлив.

Според слуховете, севернокорейският диктатор е бил откаран в Китай и е настанен в Peking Union Medical College, където е претърпял спешно лечение. Слуховете бяха подхранени от факта, че Ким не бе виждан на публично място от 11 октомври. 

Специалистът по Северна Корея Бенедикт Роджърс заяви пред The Sun, че очаква режимът да публикува доказателства за доброто здраве на Ким на фона на непотвърдените твърдения за здравословните му проблеми – и добави, че подобни слухове са циркулирали и в миналото. 

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