КНДР ще строи по два 5000-тонни кораба всяка година

Всяка година в рамките на следващите пет Северна Корея ще строи по два военни кораба, големи колкото 5000-тонния кораб "Чой Хьон". Това е казал лидерът на страната Ким Чен-ун на церемония по въвеждане в експлоатация на разрушителя, проведена в пристанище Нампхо, съобщи официалната новинарска агенция на страната.

След години на стимулиране на разработването на балистични ракети, КНДР сега насочва фокуса си към военноморските способности, включително изграждането на ядрена подводница. Военноморските способности са ключов фокус, който Ким Чен-ун е очертал и на конгреса на Работническата партия през февруари.

След ракетен тест на борда на "Чой Хьон" през март, Ким заяви, че усилията му да въоръжи флота си с ядрени оръжия "ще представляват радикална промяна в защитата на морския суверенитет на Северна Корея". Държавните медии не уточняват какво е имал предвид Ким, но някои анализатори казват, че Пхенян може би се готви официално да обяви морска граница, която би могла да навлезе във водите, контролирани от Южна Корея, предава АП.

През май 2025 г. Северна Корея представи втори разрушител от същия клас като "Чой Хьон", но той беше повреден по време на неуспешно изстрелване по вода в северното пристанище Чхонджин. По-късно страната заяви, че корабът "Кан Кон" е бил пуснат отново на вода през юни след ремонт, но външни експерти поставиха под въпрос дали е напълно оперативен.

По време на речта си преди пускането на "Чой Хьон" Ким заяви, че "Кан Кон" също ще влезе в експлоатация скоро. Северна Корея има и отделни планове за построяване на по-голям разрушител с водоизместимост 10 000 тона.