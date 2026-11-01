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Хелоуин в Швейцария прерасна във вандализъм и палежи

Днес, 09:44

Шествие за Хелоуин в цюрихския район Кройц 4 прерасна в безредици в събота вечер. Тълпа от няколкостотин души издигна горящи барикади и замеря полицията с фойерверки, камъни и бутилки, а полицията отговори с водно оръдие, сълзотворен газ и гумени сачми, съобщава SRF. Протести имаше и в Базел.

Безредиците избухнаха около улица „Лангщрасе“ и площад „Хелвециаплац“. Неразрешеното събитие било организирано от леви екстремисти под мотото "Дошло ни е до гуша", като в призива в социалните медии се говорело за растящите наеми и здравните застраховки. Според „Тагес-Анцайгер“, на сайта barrikade.info беше публикувано, че „малко справедливост проблесва във всяко счупено стъкло“ в иначе недостъпните за хората с ниски доходи централни градски части. Демонстрацията била насрочена за 22 часа, като участниците били с маски, предпазни очила или в хелоуински костюми.

Настроението отначало било мирно, но с напредването на вечерта положението се влошило. Демонстрантите издигнали барикади от контейнери за боклук и други предмети и ги запалили. Според съобщение на градската полиция агресивна тълпа е нападнала служителите с фойерверки, камъни и бутилки. Малко след полунощ е бил нападнат и патрул, повикан заради медицински инцидент. Линейка е била повредена, а полицаите са се оттеглили. Според "20 Minuten" тълпата е нападнала полицаите, докато са се опитвали да помогнат на ранен тийнейджър. Запалена е била и кола „Тесла“. На мястото са пристигнали и пожарникари. Щетите се оценяват на десетки хиляди, изпочупени са стъкла и са надраскани фасади.

Операцията засегна и хора, които не са участвали в протеста, тъй като по същото време в района имало много гости на хелоуински партита. Посетител на заведение разказа пред 20 Minuten, че водното оръдие, смесено със сълзотворен газ, е принудило гостите да се струпат във входа и стълбището, и определи действията на полицията като „доста опасни“. Той изрази и остра критика към самата „разрушителна ярост“ на демонстрантите.

В Базел около 150 души преминаха през центъра на града в неразрешена демонстрация, съобщава кантоналната полиция, като общественият транспорт беше временно спрян.

Протестите в Швейцария са свързани с по-широкото европейско движение на „Поколение Z“, което вчера обхвана и Германия, и Франция.

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