Висш представител на иранската съдебна власт обяви в Техеран, че националните съдилища в страната са постановили решения, с които САЩ са осъдени да изплатят обезщетения в размер на 290 милиарда долара. Иран вече е започнал действия по принудителното изпълнение на решенията, а освен това е завел паралелни съдебни искове срещу Йордания и други арабски държави от Персийския залив, които са предоставили територията си за американски атаки срещу Иран.

Изявлението беше направено по иранската държавна телевизия от Хасан Абдолиянпур, ръководител на Центъра за адвокати към съдебната власт, който уточни, че присъдените суми обхващат американски действия срещу Ислямската република от десетилетия насам, като в началото на правната офанзива страната е разполагала с решения за под 40 милиарда долара.

Абдолиянпур заяви още, че иранските власти са задържали няколко плавателни съда, свързани със САЩ, чрез които ще бъде покрита част от компенсациите

Правните ходове на Техеран се развиват на фона на последствията от войната, избухнала на 28 февруари 2026 г. след съвместните удари на САЩ и Израел, при които загина върховният лидер Али Хаменей и последваха масирани ирански ракетни и дронови атаки в региона. Тези съдебни решения се превръщат в допълнителен лост за натиск в проточилите се преговори за корабоплаването в Ормузкия проток и изпълнението на подписания през юни 2026 г. меморандум от Исламабад, предвиждащ план за възстановяване на Иран на стойност най-малко 300 милиарда долара. Иранските съдебни актове да нямат сила в чужбина, а задържането на кораби и делата срещу съседните държави, приютяващи американски военни бази, създават риск от нова ескалация на напрежението в региона.