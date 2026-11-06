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"Уолстрийт" реагира болезнено на изборите в САЩ

Индексът Nasdaq регистрира най-големия си дневен спад за почти две години

Днес, 07:01
Pixabay

Технологичният индекс Nasdaq регистрира в четвъртък най-тежкия си дневен спад от април 2025 г., а компаниите в сектора изгубиха трилиони от пазарната си стойност, след като победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ предизвика опасения за по-сериозен контрол над изкуствения интелект и особено по отношение на изграждането на центрове за данни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Nasdaq  се понижи вчера с 5,5 процента и изгуби близо 12 процента от стойността си спрямо рекордните равнища на 6 октомври. Четвъртък беше вторият пореден ден на разпродажба на акции в сектора на изкуствения интелект и петият със спад от над 500 пункта от средата на октомври. 

Индексът Nasdaq 100 спадна с 6,4 процента, а пазарната му капитализация изгуби 2,5 трилиона щатски долара.

Анализатори си задават въпроса дали мащабът на загубите на пазарна стойност може да засегне първичното публично предлагане на акции (IPO) на „Антропик“, което е очаквано тази есен, защото евентуално забавяне може да засили безпокойството на пазара.

Разпродажбите говорят за това, че инвеститорите започват да вземат предвид местната опозиция спрямо изграждането на центрове за данни заради тежестта, която те представляват за електропреносната мрежа и водоснабдяването.

Силен спад регистрира и силно зависимата от технологичния сектор азиатска борсова търговия при откриването си в петък. Южнокорейският индекс KOSPI спадна с 8 процента, японският Nikkei с 6 процента, а тайванските пазари отбелязаха спад с 8 процента.

ЛИЧЕН УДАР

Компанията майка на платформата Truth Social, създадена от американския президент Доналд Тръмп - Trump Media & Technology Group (TMTG), достигна исторически минимум в котировките си, а в четвъртък последва нов срив от около десет процента, съобщава „Футуризм“, цитирана от БГНЕС.

В разгара на разпродажбите цената на акцията падна под символичната граница от 4 долара – изключително ниско ниво, ако се сравни с върховите 80 долара, които компанията регистрира през март 2024 г. Пазарът явно започва да възприема TMTG не толкова като реален бизнес, колкото като барометър за популярността на самия Тръмп.

За това допринасят и финансовите данни на компанията. TMTG отчита загуба от впечатляващите 238 милиона долара при приходи от под 2 милиона – дисбаланс, който обикновено е червен флаг за всеки сериозен инвеститор.

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