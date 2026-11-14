Смяна на медна жица с оптичен кабел спряла полетите в САЩ

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи обясни на пресконференция, че петъчното общонационално спиране на излитанията в страната е предизвикано от повреден рутер при рутинна поддръжка на съоръжение на Федералната авиационна администрация (FAA). Според него в отдалечено съоръжение на FAA изпълнител е сменял стари медни телекомуникационни линии с оптични, а рутерът е започнал да залива мрежата с трафик. Рутерът е генерирал над 1000 опита за свързване на всеки четири-пет секунди. Работата е извършвала компанията "Ел Три Харис", дългогодишен подизпълнител на FAA, като част от по-широка модернизация. Дъфи каза, че медната линия е била в края на живота си и е предстояло да бъде спряна.

Министърът уточни, че причината не е напълно изяснена. Според него е възможно да става дума за грешка на изпълнителя или за дефектно оборудване. Властите не вярват, че проблемът е следствие от кибератака или друго злонамерено действие. Администраторът на FAA Брайън Бедфорд също заяви, че няма данни за нещо подобно.

Аварията наложи спиране на излитанията на всички летища в страната, което според Fox News е най-дългото в последните 25 години. Ограничението бе свалено в петък в 20:15 ч. местно време, а в събота Дъфи съобщи, че комуникациите на въздушното движение работят с пълна мощност. Хиляди полети бяха забавени или отменени, а пътници останаха блокирани по летищата.

Дъфи посочи, че над 70% от медните линии вече са заменени с оптични, но процесът не става за една нощ. Според Асошиейтед прес FAA е сменила хиляди медни проводници и е модернизирала стотици радиосистеми по програма, започнала миналата година след като Конгресът одобри 12,5 млрд. долара. Министърът нарече положението "извънредно" и призова Конгреса да отпусне още милиарди за обновяване на критичното оборудване. Предупреди още, че подобни сбоеве ще има и занапред.

Не всички приемат обяснението. Според Washington Examiner, цитиран от CNN, част от авиодиспечерите не вярват на версията на Дъфи. Губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл поиска оставката му. Според Fox News президентът Доналд Тръмп е настоявал в разговори с министъра проблемът да бъде отстранен бързо и правилно.

Подобен случай е имало през януари 2023 г., когато FAA спря всички излитания в страната заради повреден файл в системата за известия до пилотите. Тогава за пръв път след 11 септември 2001 г. бе обявено национално спиране на полетите.