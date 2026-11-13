Остаряла техника спря временно хиляди полети в САЩ

Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ отмени наложената в цялата страна забрана за излитане на самолети.

Хаосът продължи около 4 часа. Малко преди полунощ българско време, FAA преустанови всички излитания от всички летища в страната до ново нареждане. Като причина за това решение, което е взето „по съображения за безопасност“, от ведомството посочиха „извънредни обстоятелства“. Решението засегна цялото въздушно пространство на Съединените щати - около 15 хил. полета в САЩ бяха отменени и забавени тази нощ — въздушният транспорт постепенно се възстановява след отмяната на ограниченията.

Властите твърдят, че спирането на полетите не е свързано с кибератака или с проблемите, които имаше Microsoft вчера. Министърът на вътрешната сигурност Марквейн Мълин заяви: "Всички са в безопасност. Няма причина да се тревожите за близките си или за нещо подобно." "Не виждам никаква причина да се свързват инцидентът с Microsoft и този с FAA", допълни той. "Става дума за прекъсване на телекомуникационните услуги. Това не е поредният 11 септември", каза още Мълин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че причината може би е в остарели системи, които е трябвало бъдат подменени.

FAA съобщи на авиокомпаниите, че проблем с мрежов рутер, който е в употреба от 80-те години на миналия век на летище „Чикаго Мидуей“, е довел до прекъсвания в работата на системата в цялата страна и до спиране на излитанията, в резултат на което полетите са останали блокирани на летищата.

Аварията в оборудването на авиационните диспечери за управление на полетите е била причинена от остаряла техника, а за нейната подмяна Конгресът на САЩ трябва да отпусне 50 млрд. долара, заяви пък министърът на транспорта на страната Шон Дафи.

От атентатите на 11 септември 2001 г. насам в Съединените щати имаше само едно мащабно спиране на въздушния трафик в национален мащаб. Това се случи на 11 януари 2023 г., когато FAA разпореди спиране на всички излитания в САЩ за около два часа заради технически срив и повреда в критичната система за предупреждение на пилотите (NOTAM).

Националната метеорологична служба на САЩ съобщава, че изпитва проблеми с интернет и комуникациите в цялата страна.