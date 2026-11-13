Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Остаряла техника спря временно хиляди полети в САЩ

Федералната авиационна администрация отмени забраната

Днес, 07:30

Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ отмени наложената в цялата страна забрана за излитане на самолети.

Хаосът продължи около 4 часа. Малко преди полунощ българско време, FAA преустанови всички излитания от всички летища в страната до ново нареждане. Като причина за това решение, което е взето „по съображения за безопасност“, от ведомството посочиха „извънредни обстоятелства“. Решението засегна цялото въздушно пространство на Съединените щати - около 15 хил. полета в САЩ бяха отменени и забавени тази нощ — въздушният транспорт постепенно се възстановява след отмяната на ограниченията.

Властите твърдят, че спирането на полетите не е свързано с кибератака или с проблемите, които имаше Microsoft вчера. Министърът на вътрешната сигурност Марквейн Мълин заяви: "Всички са в безопасност. Няма причина да се тревожите за близките си или за нещо подобно." "Не виждам никаква причина да се свързват инцидентът с Microsoft и този с FAA", допълни той. "Става дума за прекъсване на телекомуникационните услуги. Това не е поредният 11 септември", каза още Мълин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че причината може би е в остарели системи, които е трябвало бъдат подменени.

FAA съобщи на авиокомпаниите, че проблем с мрежов рутер, който е в употреба от 80-те години на миналия век на летище „Чикаго Мидуей“, е довел до прекъсвания в работата на системата в цялата страна и до спиране на излитанията, в резултат на което полетите са останали блокирани на летищата.

Аварията в оборудването на авиационните диспечери за управление на полетите е била причинена от остаряла техника, а за нейната подмяна Конгресът на САЩ трябва да отпусне 50 млрд. долара, заяви пък министърът на транспорта на страната Шон Дафи.

От атентатите на 11 септември 2001 г. насам в Съединените щати имаше само едно мащабно спиране на въздушния трафик в национален мащаб. Това се случи на 11 януари 2023 г., когато FAA разпореди спиране на всички излитания в САЩ за около два часа заради технически срив и повреда в критичната система за предупреждение на пилотите (NOTAM).

 Националната метеорологична служба на САЩ съобщава, че изпитва проблеми с интернет и комуникациите в цялата страна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

САЩ възобновиха ударите към Иран
07 Ноем. 2026
"Уолстрийт" реагира болезнено на изборите в САЩ
06 Ноем. 2026
Републиканците на Тръмп загубиха битката за Конгреса
04 Ноем. 2026
Решаващ вот в САЩ подлага на тест втория мандат на Тръмп
03 Ноем. 2026
Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби ще стартират на 4 ноември
27 Окт. 2026
Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
14 Окт. 2026
Екзекуция на жена в САЩ се провали след 2 смъртоносни инжекции
01 Окт. 2026
Опустошителни наводнения взеха жертви в Азия и САЩ
27 Септ. 2026
Китай и САЩ се разбраха за митата
26 Септ. 2026
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността в Арктика
22 Септ. 2026
Полша моли САЩ да разположат 15 000 военни
21 Септ. 2026
САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
САЩ продават на Украйна оръжие за ПВО за 2,68 млрд. долара
19 Септ. 2026
Снимки показаха тежки поражения в американски военни бази
16 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Радев & ко глупаво надценяват русофилията на българите
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави