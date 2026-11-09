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Нито един от танкерите с руски дизел не стигна до САЩ

Сделката на Путин с Тръмп се провали

Днес, 05:50
Agioi Fanendes трябваше да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември
Agioi Fanendes трябваше да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември

Сделката за доставка на руски дизел в САЩ, договорена от американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, окончателно се провали.

Agioi Fanendes – последният танкер с руско дизелово гориво, който все още се насочваше към Съединените щати – е променил курса си на около 400 морски мили (740 км) от Ню Йорк, съобщава Bloomberg. Според пристанищни данни и системи за проследяване на плавателни съдове, в понеделник корабът е започнал да се отдалечава от американския бряг. Журналисти отбелязват, че танкерът се движи бавно и следва зигзагообразен курс.

Плавателният съд отплава от пристанище Приморск в края на октомври, като за крайна дестинация беше посочен Ню Йорк, където трябваше да пристигне на 7 ноември. Това не се случи. Впоследствие  статусът на дестинацията бе променен на „очаква нареждания“, а корабът намали скоростта си до 6–6,5 възела, в сравнение с 10,7 възела, поддържани по-рано по време на плаването, съобщава изданието „Агенцията“.

В отговор на запитване от Bloomberg, компанията Eastern Mediterranean Maritime заяви, че танкерът все още „очаква нареждания“ и че пристанище за разтоварване не е потвърдено.

На 27 октомври Financial Times съобщи, че към САЩ от руски пристанища са се отправили три танкера - Agioi Fanendes, Talisman и Leruo, които превозват около 140 хиляди тона дизел. После Talisman смени курса си, мина Гибралтарския пролив и промени крайната си дестинация на "неопределена". Според последната информация Talisman е в Средиземно море и е акустирал в Египет.

А Leruo промени курса си към Бразилия.

Миналия четвъртък специалният представител на Русия Кирил Дмитриев отрече в "Туитър", че танкерите са променили маршрута си, и продължи да твърди, че те ще пристигнат в САЩ.

Сделката на Тръмп с Путин, която бе сключена под предлог, че ще свали цената на дизела преди междинните избори в САЩ, бе разкритикувана от сенатори от двете партии. На 26 октомври двупартийна група от американски законодатели призова ръководствата на пристанищните администрации на Хюстън, Корпус-Кристи, Бомонт и Ню Йорк да не приемат руския дизел и предупреди за възможни юридически последствия. В САЩ продължава да действа закон от 2022 г., забраняващ изрично вноса на руски нефтопродукти, включително дизел.

На 2 ноември губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил изпрати писмо до операторите на пристанища и терминали в щата с призив да не приемат руското гориво, като обеща да използва всички юридически и административни мерки срещу такива доставки.

 

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