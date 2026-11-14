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САЩ поставили въпроса за отстъпване на Донбас в замяна на членство в НАТО

Днес, 11:43
Подобна чувствителна териториална стъпка не може да бъде взета еднолично от изпълнителната власт, отсече държавният глава на Украйна
ЕПА/БГНЕС
Подобна чувствителна териториална стъпка не може да бъде взета еднолично от изпълнителната власт, отсече държавният глава на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи пред журналисти в Киев, че представители на Съединените щати за първи път са поставили в двустранните разговори въпроса дали украинската страна би била готова да изтегли силите си от региона на Донбас в замяна на пълноправно членство в НАТО.

Според държавния глава подобна чувствителна териториална стъпка не може да бъде взета еднолично от изпълнителната власт и той би я подложил на широко обществено обсъждане или референдум единствено при наличието на железобетонни и правно обвързващи гаранции за сигурността на страната, сред които Зеленски изрично посочи реална защита от страна на НАТО и Европейския съюз. Президентът поиска и "дългосрочно и стабилно финансиране и превъоръжаване на украинската армия, както и гарантирани международни средства за следвоенното възстановяване на държавата".

Украинският президент беше категоричен, че Киев при никакви обстоятелства няма да се съгласи да впише неутрален или извънблоков статут в Конституцията на Украйна, където евроатлантическият курс беше закрепен с конституционни промени от февруари 2019 г., тъй като подобна отстъпка би лишила страната от суверенното ѝ право да избира съюзите си.

Изявлението идва на фона на интензивните дипломатически совалки около параметрите на евентуално мирно споразумение, при които отказът на Украйна от присъединяване към НАТО и изтеглянето на украинските войски от административните граници на Донецка и Луганска област остават сред основните публично заявени искания на Руската федерация от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., докато в различни обсъждани в медиите проекти за мирен план на администрацията на американския президент Доналд Тръмп фигурираха идеи за замразяване на фронтовата линия и отлагане или изключване на членството на Киев в НАТО.

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