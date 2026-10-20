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НАТО праща допълнителни сили и специалисти към Черно море

Днес, 21:17

Северноатлантическият съвет - най-висшия орган на НАТО, обяви след заседание на посланиците на страните-членки, че ще изпрати в Черно море допълнителни сили и средства за наблюдение, разузнаване и криминалистични експертизи на дронове.

Говорителката на алианса Алисън Харт обяви в социалната мрежа Екс, че НАТО вече е укрепил позициите си по източния фланг, включително с възможности за противодействие на дронове. Според Ройтерс, в региона ще бъдат разположени и допълнителни морски патрулни самолети, радарни системи и дронове, а страните-членки ще изпратят и специалисти по разузнавателен анализ и екипи за изследване на следи от експлозиви. Харт добави, че съюзниците ще останат единни и ще защитят „един милиард граждани“.

Решението на НАТО идва след серия смъртоносни удари по търговски кораби в района, през който минава украинският зърнен коридор. Миналата седмица седем моряци изчезнаха, след като дронове нападнаха два химически танкера край румънското черноморско крайбрежие. Румънските власти съобщиха за 35 нерегламентирани навлизания на дронове през 2026 г. срещу девет през цялата 2025 г.

Заседанието днес се проведе след срещата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте с румънския президент Никушор Дан и българския премиер Румен Радев миналия четвъртък в рамките на Европейския съвет.

Българският министър на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че София е поискала разузнавателна авиация от НАТО с писма от 26 август и 13 октомври, а втората молба е изпратена след инцидентите с корабите край българското черноморско крайбрежие. Американски разузнавателен самолет „Посейдон“ вече патрулира над западната част на Черно море, а две български безпилотни системи наблюдават териториалните води. Трета българска система, с по-големи разузнавателни възможности, се очаква да бъде разгърната до края на седмицата. 

НАТО вече е засилвало присъствието си на фона на дронови инциденти. През септември 2025 г. алиансът стартира операцията „Eastern Sentinel“ за защита на източния фланг, след като дронове нарушиха въздушното пространство на Румъния, Естония, Латвия и Литва. Сега фокусът се измества към Черно море, където войната в Украйна и атаките срещу корабоплаването продължават да застрашават търговските маршрути и сигурността на черноморските членки на алианса.

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