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НАТО показа самолет AWACS, който разузнава над България

Алиансът направи специална публикация в социалните мрежи, озаглавена "Очи в небето над България“

Днес, 16:12
Самолет AWACS (АУАКС) на НАТО по време на мисия
ЕПА/БГЕС
Самолет AWACS (АУАКС) на НАТО по време на мисия

"Самолети AWACS (АУАКС) на НАТО се издигнаха в небето над България, като наблюдават активността във въздуха и по море и същевременно подпомагат българските изтребители при изпълнението на техните мисии". Това написаха от Алианса в профилите си в социалните мрежи. 

Публикацията е озаглавена „Очи в небето над България“ и е илюстрирана с един от самолетите на НАТО за далечно радиолокационно откриване и управление.

"Чрез съвместни действия съюзниците могат своевременно да откриват потенциални заплахи и да реагират бързо, за да гарантират сигурността на въздушното пространство на НАТО", пишат още от Алианса. 

НАТО прави постоянни разузнавателни мисии над България и Румъния след поредицата удари с дронове срещу търговски кораби в Черно море. И до момента България не иска да каже, че тези дронове са руски и чака някой друг да й го докаже.

В същото време италиански, британски и американски разузнавателни самолети са проследени да се движат дори едновременно над Черно море. Това подчертава продължаващото значение на операциите за наблюдение на НАТО по източния фланг на алианса. В мисиите участват Gulfstream E.550 CAEW на италианските военновъздушни сили, британски RC-135W Rivet Joint и ARTEMIS II на американската армия, действащи от три различни бази, посочва специализираният сайт ItaMilRadar.

"СЕГА" припомня:

Самолетът АУАКС е най-мощното средство за далечно разузнаване, с което разполагат НАТО-вските армии. То е базирано върху Боинг 707. Когато изпълнява полети на височина 10 км. той има способностите да разузнава цели на противника в дълбочина от 120 хил. квадратни километра. Най-забележителната част е 12-метровия диск-антена.
АУАКС-ът разполага с четири турбодвигателя TF-34, които му осигуряват таван на полета над 11 км и продължителност на летене повече от 6 часа. Общо 12 души е екипажът на машината. През юни 2018 г. такъв самолет кацна и на летище София. 

 

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