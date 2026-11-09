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Световни корабни компании сложиха такса "военен риск" за Варна и Бургас

Оперативната ситуация се влоши сериозно, отчитат те

Днес, 06:10
Атаките с дронове по плаватели съдове накараха корабни компании да вдигат цените.
Нова тв
Атаките с дронове по плаватели съдове накараха корабни компании да вдигат цените.

Несигурните превози в Черно море след атаките по плавателни съдове накараха корабни компанни да начисляват такса за военен риск при обслужване на региона. Новата ситуация засяга и България, по точно - пристанищата Варна и Бургас.

Таксата при френската компания CMA CGM влезе в сила от вчера. Тя засяга всички видове товари: $35 за 20-футов контейнер и $70 за 40-футов, съобщи БТА. Важи от-до Констанца (Румъния), Варна, Бургас, Поти (Грузия), както и други обслужвани от компанията пристанища в региона. За превозите, свързани със САЩ и американските територии, Австралия, Нова Зеландия и държави от Латинска Америка, таксата ще се прилага от 1 декември. "Оперативната ситуация в Черно море се влоши сериозно през последните няколко месеца", заяви по-рано компанията, анонсирайки новите правила.  

Японската Ocean Network Express (ONE) въведе таксата за същите държави от 8 ноември. Конкретната стойност зависи от фактори като вида на договор и т.н.

Новите такси бяха очаквани, след като на 16 септември 2026 г. районът бе включен в списъка на зоните с военен риск от Joint War Committee, орган в световното морско застраховане. Това автоматично вдигна разходите на превозвачите. Конкретното ценообразуване е свързано не само дестинациите, обемите на товарите и т.н., но цели и преразпределение на траспортните разходи общо между товарите, преминаващи през Черно море.

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