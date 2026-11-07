Намериха телата на петима моряци на кораба "Wine Trader"

Телата на петима моряци са открити на закарания за ремонт във Варна кораб "Wine Trader", съобщи БНР. Те са намерени при огледите на плавателния съд.

Корабът бе ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води, след което на 1 ноември беше закаран във Варна за ремонт. Румънският президент Никушор Дан съобщи, че корабът, заедно с още един танкер - също край пристанище Сулина, са били ударени от дронове, но не уточни чии са дроновете, изрично отказвайки да потвърди дали са руски. 7 души от екипажа бяха в неизвестност след инцидента, а няколко души бяха спасени.

Случаят с „Wine Trader“ е част от поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море край България и Румъния през октомври. Корабът е един от няколкото плавателни съда, поразени в района на фона на войната между Русия и Украйна и опасността конфликтът да засегне корабоплаването по западното крайбрежие на Черно море.

Два дни по-рано, в нощта срещу 13 октомври, два търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море край българския бряг. Плаващият под флага на Гвинея-Бисау "HS Dignity" беше ударен и потъна на около 17 морски мили източно от Шабла. Петима от 16-членния му екипаж бяха спасени, а останалите 11 моряци останаха в неизвестност. Другият кораб - малтийският "Chelsea-3", беше поразен от три дрона край Бяла. Всички 15 души от екипажа му бяха спасени.

Последно на 28 октомври край нос Калиакра бе ударен с три водни дрона корабът CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг от Израел към Румъния. Френски контролиращ самолет е подал сигнал до румънската и българската брегова охрана около 60 минути преди дроновете да стигнат кораба. След удара на първия дрон екипажът е успял да се евакуира. Румъния е била готова да вдигне F-18, но българските власти са отказали, защото корабът бил извън нашите териториални води.