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За военния министър ударите с дронове не са достойни за чл.4 на НАТО

Днес, 17:15
Военният министър Димитър Стоянов говори с колегите си от Румъния и Турция
МО
Военният министър Димитър Стоянов говори с колегите си от Румъния и Турция

За военния министър Димитър Стоянов ударите с дрон, потъването на кораби и жертвите при инцидентите в Черно море не са достойни за задействането на чл. 4 от Договора на НАТО - свикване на съвместни консултации в рамките на Алианса. Това се разбра от негови думи пред журналисти след изслушване на извънредно заседание на комисията по отбрана. 

Стоянов даде за пример предишни случаи от началото на войната в Украйна, когато механизмът е бил задействан – падането на ракета в Полша и навлизането на руски изтребители в естонското въздушно пространство, предава БГНЕС. От думите му се разбра, че само в подобен случай страната ни би поискала същото.

Стоянов обясни, че България ще разположи допълнително две безпилотни системи и ще засили наблюдението на морската обстановка. „Ескалацията вече е налице и продължава да нараства. Виждаме, че все повече този конфликт се приближава до нашите териториални води. Надявам се да не бъде прекрачена границата на допустимото, макар че разум в тази ситуация аз не виждам“, каза военният министър.

Към момента няма яснота какви са били дроновете и кой стои зад атаките, но според  Стоянов няма логика украинската страна да атакува кораби, които са украинска собственост. Същата теза прокарва и премиерът Румен Радев.

Димитър Стоянов е разговарял с министрите на отбраната на Румъния и Турция. Той заяви, че тримата са се договорили за по-добра координация, своевременен обмен на информация и обща оценка на ситуацията в Черно море.

Предвижда се и среща между министерствата на отбраната на трите държави, в която да участват министрите и началниците на отбраната. Датите все още се уточняват, като по думите на Стоянов срещата може да се състои до края на месеца.

Стоянов уточни, че българските въоръжени сили могат да реагират на конкретна заплаха във въздушното пространство над територията на страната, но не и в международни води без съответното основание.

„Нямаме ангажимент в това отношение, нямаме задължение, нямаме и права да го правим“, каза той по повод възможността за военен ескорт на търговски кораби в международни води.

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