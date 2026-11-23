За САЩ няма никакво съмнение, че Русия е ударила търговските кораби в Черно море.

Това стана ясно от изявления на постоянния представител на САЩ в НАТО - посланик Матю Уитакър, който изненадващо се оказа в българската столица.

"Наясно сме, че тези атаки се извършват от Русия. Трябва да се уверим, че те разбират, че това е недопустимо. Ударите срещу товарни кораби са недопустими, независимо дали е във вашите икономическа зона или териториални води", обяви Уитакър в интервю за БНТ.

Досега никой от българските власти - президент, премиер и военен министър, не посмя да посочи Русия като извършител на атаките. “Оправданието” е, че няма доказателства и че още се чакат данни от съюзниците от НАТО. Интересно е какво ще обясняват сега след думите на постоянния представител на САЩ в НАТО, който в прав текст посочва кой е извършил атаките в българската икономическа зона в Черно море. Интересно е още, че в нито едно от прессъобщенията за срещите на Уитакър с президента Йотова, с премиера Радев или с военния министър Стоянов не се споменава, че САЩ знаят кой е осъществил атаките в Черно море.

Иначе за посещението на Уитакър се разбра от официално съобщение на министерството на отбраната, според което дипломатът е в България по покана на българския военен министър. "Посещение идва в много важен момент, когато предизвикателствата по Източния фланг на НАТО нарастват всеки ден", е заявил министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на срещата си с Уитакър, цитиран от своя пресцентър.

Стоянов е акцентирал, че динамичната и усложнена среда за сигурност в Черно море изисква засилено съюзническо взаимодействие и допълнителни мерки за гарантиране на сигурността в региона. В този контекст двамата са обсъдили допълнителна подкрепа по линия на Алианса за справяне с нарастващите предизвикателства.

Министър Стоянов благодарил на съюзниците от НАТО за бързия отговор на отправеното от България искане за съдействие и изпращането на патрулен самолет P-8 Poseidon. „Истински оценяваме помощта от НАТО и САЩ, които откликнаха много бързо на нашето искане“, посочва министърът на отбраната и допълва, че България поддържа готовност за реакция при различни ситуации в Черно море, включително за противодействие на безпилотни системи. „Същевременно имаме необходимост от ускорено придобиване на способности за въздушно разузнаване, които са ключови за откриването и наблюдението на морски дронове. Полагаме усилия бързо да се сдобием с такива системи и да започнем да ги използваме“, подчерта министър Стоянов.

Посланик Матю Уитакър определи Черно море като ясен пример за нарастващите заплахи пред съюзниците. Той изрази загриженост, че последиците от войната в Украйна вече се усещат далеч отвъд непосредствената зона на бойните действия и навлизат навътре в Черно море.

Двамата обсъдиха напредъка по проектите за придобиване на изтребителите F-16, бойните машини „Страйкър“ и противокорабните ракети NSM. Министър Стоянов подчертал, че за България е особено важно доставките на новото оборудване да се ускорят, така че въоръжените сили да придобият необходимите способности във възможно най-кратки срокове. „През 2027 г. очаквам България да подпише още две споразумения със САЩ – за въоръжение на изтребителите F-16 Block 70 и за резервни части, необходими за тяхната поддръжка“, посочи Стоянов.

Посланик Уитакър приветства поетия ангажимент на България за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. По отношение на концепцията „НАТО 3.0“ американският дипломат подчерта, че САЩ не се оттеглят от НАТО, а очакват европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за общата сигурност. По думите му целта е да се постигне по-балансирано разпределение на ангажиментите между държавите членки и да се укрепи отбранителният потенциал на Алианса.