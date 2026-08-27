Разследват подполковник от МО за злоупотреби с обществени поръчки

Подполковник, офицер от запаса, е бил уволнен преди два дни заради нарушения, свързани с провеждането на процедури по обществени поръчки и финансови нарушения. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. „Това не е чистка, а нормални действия при една такава ситуация“, коментира министърът. Той отказа да навлезе в подробности по случая и посочи, че компетентните органи трябва да се произнесат.

„Не мога да коментирам тази тема. Нека Военната прокуратура да се произнесе“, заяви Стоянов. Министърът уточни още, че няма други уволнени от Министерството на отбраната.

Според "24 часа", уволненият е Иван Хасъмски от дирекция "Политика по въоръженията", на която той е бил зам.-началник. Във вторник Хасъмски е бил изведен от кабинета си в Министерството на отбраната от военни полицаи. През ноември миналата година той е навършил 60 години и вече е пенсионер. От Министерството на отбраната са потвърдили, че Хасъмски е бил освободен заради разследване на злоупотреби.