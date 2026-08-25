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Стоянов: Иран проведе хибридна атака, подпомаган от български политици

Депутати от ДБ, ПП и ГЕРБ настояха военният министър да докаже твърденията си с конкретни данни

25 Авг. 2026Обновена
Американските самолети си тръгнаха, както беше планирано, обяви военният министър
БГНЕС
Американските самолети си тръгнаха, както беше планирано, обяви военният министър

"Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от опозиционни български политици. Резултата го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи". Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на днешното извънредно заседание на Комисията по отбрана. Той обяви това в отговор на въпрос на журналисти за последните разузнавателни данни и евентуална заплаха от страна на Техеран.

Стоянов отказа да разкрие конкретна информация, като подчерта, че тя не може да бъде публично оповестявана.

"Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна", критикува министърът опонентите на правителството.

Министърът коментира и напускането на американските самолети от авиобаза "Безмер" и твърденията, че те са били отзовани заради недостатъчно обезпечена охрана.

"Самолетите си заминаха така, както е планирано, и за което имахме предварителна информация", обясни той. "Просто тази информация нямаше как да бъде споделяна с българското общество. Има темп на операцията и той се спазва", посочи министърът.

Реакцията на опозицията

Противниците на управляващите бяха на едно мнение - че министърът трябва да подкрепи с конкретни данни твърденията си. Ивайло Мирчев от ДБ посочи, че ако специалните служби разполагат с информация за участието на политици в хибридни атаки, трябва да я споделят с парламента и да бъде сезирана прокуратурата, и той лично очаква Димитър Стоянов да направи това.

Георг Георгиев от ГЕРБ призова министъра да назове опозиционните партии, за които говори. "Той трябва да има оперативна информация за едно сериозно и тежко обвинение", посочи депутатът.

Радослав Рибарски от ПП заяви, че Стоянов "омаловажава официални изявления на иранската страна и отново да му се привижда опозицията в такива изявления, които ясно трябва да бъдат отчетени и анализирани". Рибарски се изказа критично по отношение на действията на правителството досега за рискове към страната.

В парламента

Депутатите ще разгледат Законопроект за ратифициране на Договора за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“ клас „Трипарти“, минен ловец „HNLMS Вилемстад“ клас „Трипарти“ и минен ловец „HNLMS Схийдам“ клас „Трипарти“.

Ще бъде обсъден и Меморандумът за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“, съответно клас „Флауър“ и клас „Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Комисията по отбрана ще ратифицира и промените на Международния договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър”, Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin” и Изменение и допълнение № 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.

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Ключови думи:

Димитър Стоянов, хибридна атака, Иран

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