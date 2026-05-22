Военното разузнаване рови за рискове от самолетите на САЩ

Военният министър Димитър Стоянов е възложил на военното разузнаване изготвянето на анализ за това дали има рискове за България от самолетите на САЩ на летището в София, включително и от евентуалното удължаване на разрешителното за престоя им Това стана ясно от отговор на министъра на отбраната на въпрос на депутат от "Възраждане".

Стоянов обяви още, че все още няма нота от САЩ с искане за продължаване на разрешението за престой на намиращите се от 17 февруари т.г. 15 военни самолети, голяма част от които са летящи цистерни, които зареждат изтребители и бомбардировачи във въздуха. Те имат разрешение да стоят в България до 31 май.

Само преди дни премиерът Румен Радев обяви, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегстет. Поводът са били именно американските военни самолети. "Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София", каза премиерът в началото на редовното правителствено заседание в сряда. Не стана ясно какво точно е казал Радев и какво са отговорили Тръмп и Хегсет.

Радев съобщи, че в разговора с Тръмп е поискал и бързо отпадане на визите за българските граждани, като добави "очаквам въпросът да бъде разгледан в спешен порядък", имайки предвид американската администрация.