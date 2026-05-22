Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Военното разузнаване рови за рискове от самолетите на САЩ

Все още няма нота от САЩ за продължаване на престоя, но се очаква това да стане много скоро, каза още Димитър Стоянов

Днес, 12:55
Военните самолети на САЩ са разположение на няколко места на столичното летище
Милен Керемедчиев
Военните самолети на САЩ са разположение на няколко места на столичното летище

Военният министър Димитър Стоянов е възложил на военното разузнаване изготвянето на анализ за това дали има рискове за България от самолетите на САЩ на летището в София, включително и от евентуалното удължаване на разрешителното за престоя им Това стана ясно от отговор на министъра на отбраната на въпрос на депутат от "Възраждане".

Стоянов обяви още, че все още няма нота от САЩ с искане за продължаване на разрешението за престой на намиращите се от 17 февруари т.г. 15 военни самолети, голяма част от които са летящи цистерни, които зареждат изтребители и бомбардировачи във въздуха. Те имат разрешение да стоят в България до 31 май.

Само преди дни премиерът Румен Радев обяви, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегстет. Поводът са били именно американските военни самолети. "Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София", каза премиерът в началото на редовното правителствено заседание в сряда. Не стана ясно какво точно е казал Радев и какво са отговорили Тръмп и Хегсет.

Радев съобщи, че в разговора с Тръмп е поискал и бързо отпадане на визите за българските граждани, като добави "очаквам въпросът да бъде разгледан в спешен порядък", имайки предвид американската администрация. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

американски самолети

Още новини по темата

Шойгу: US-бомбардировачи отработиха ядрени удари срещу Русия
23 Ноем. 2021

САЩ са бесни, че Турция е активирала руските С-400 срещу гръцки F-16
06 Окт. 2020

Каракачанов намери още проблеми в сделката за F-16

21 Май 2019

България официално информира Швеция, че започва преговори за F-16
01 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса