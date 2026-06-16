Военният министър: В МО работят 3495 души на пенсионна възраст

В системата на Министерството на отбраната работят 3495 души, навършили пенсионна възраст. В търговските дружества към МО има още 821. Това информира министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос от народния представител от „Демократична България" Мартин Димитров. Информацията е към април 2026 г. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

В началото на 2025 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че към декември 2024 г. общо 661 военнослужещи и 3079 цивилни служители, навършили възраст за пенсиониране, продължават да работят във Въоръжените сили. В търговските дружества са 836.

По искане на депутата, настоящият министър Димитър Стоянов посочва броя на хората, които продължават да работят в повереното му ведомство, в пет групи: до една година след навършване на възрастта за пенсиониране - 381; до две години - 343; до три - 208; до четири години - 187; над пет години - 2376.

В отговора пише още, че броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, и наети във военното ведомство, е 1940, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 179. Броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (общият ред - бел. ав.), и наети в системата на Министерството на отбраната, е 665, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 307.

Демерджиев: 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст Общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, съобщи в писмен отговор министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на въпрос от народния представител от ПГ на „Да, България" Мартин Димитров, публикуван на парламентарния сайт, цитиран

Само преди дни и пак в отговор на въпрос на депутата Мартин Димитров, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година.

Демерджиев уточни тогава, че 288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от две години, 199 – преди по-малко от три години, 124 – преди по-малко от четири години, и 243 – преди повече от пет години.

Министърът допълни и че ще бъде направен анализ на данните за служителите, упражнили правото си на пенсия. Целта е да бъде оптимизиране на работата на структурите, максимално уплътняване на капацитета на работещите. Няма обаче да се предприемат действия по механични съкращения, ако това ще затрудни работата на съответната структура. Тенденцията ще бъде на местата на упражнилите право на пенсия да бъдат назначавани млади кадри, където има такава необходимост. Там, където съкращаването на щатните бройки няма да затрудни дейността на съответната структура, ще се пристъпи към това действие, уточнява той.

Вероятно Демерджиев има хората, които са в пенсионна възраст, но още не са се пенсионирали. От неговия отговор не се разбира дали са включени и колко са лицата, които вече са се пенсионирали и получават едновременно и пенсия и заплата. Същото се отнася и до отгоовора на военния министър Димитър Стоянов.

Преди няколко месеца бившият вътрешен министър Веселин Вучков изнесе много скандални данни за това как в МВР има хора, които получават и пенсии, и заплати, и че има много хора, които са с ТЕЛК. "Данните, които имам официално от НОИ, показват, че в момента 4779 души в системата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия. Има още близо 2000, които работят като администрация – по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Но цифрата е наистина стряскаща. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и допреди 7–8 години това беше забранено и в България"", каза той.

.