Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Военният министър е ни чул, ни видял за дроновете, корабите и товарите

Не може някой, завършил Харвард, да ми говори за национална сигурност, възмути се шефът на МО

Днес, 18:09
Димитър Стоянов
БГНЕС
Димитър Стоянов

15 часа след атаката в българската икономическа зона в Черно море военният министър Димитър Стоянов не знае нищо за дроновете, корабите и товарите. Това се разбра от неговото участие в предаването "Лице в лице" на Би Ти Ви.

Министърът на отбраната обяви, че не може да каже какви са дроновете, които са ударили двата кораба в Черно море. Трябвало да се открият "необходимите отломки", за да се разбере. Отломките трябва да изплуват сами или поне някоя от страните да си признае, че дроновете са нейни. Фактът, че украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дроновете са руски, не променя мнението на военния министър. "Аз съм добре запознат с изявлението на украинския президент. Аз обаче не мога да потвърдя това нещо поради липсата на доказателствен материал”, категоричен бе шефът на МО. Той имал вътрешно убеждение чии са дроновете, но отказа да го каже публично.

Димитър Стоянов обясни, че не знае дори какъв е товарът на ударените кораби. В единия изобщо не било ясно какво е имало, защото е потънал. За втория, чийто екипаж твърди, че е превозвал украинско зърно, също нищо не било сигурно, защото първо, корабът все още гори, второ, може и да потъне, трето - наш разузнавателен самолет не е кацал там, за да види на място товара, и четвърто - няма и да кацне.

Стоянов категорично отказа да каже дали посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана, ако дронът се окаже руски. Това било работа на министерството на външните работи. Неговата работа била да сезира международните партньори и той го направил.

 

Нерде Харвард, нерде национална сигурност

Димитър Стоянов използва случая с дроновете в Черно море, за да нападне опозицията. На въпрос, свързан с подозрения, че правителството умишлено крие произхода на дроновете, шефът на МО се възмути: “Може би някои от политическите ни опоненти очаква ние да излъжем? Може би им се ще това да бъде казано? Предния път по същия начин не реагирахме, когато падна дрона край Кардам”.

"Прекалено големи са спекулациите по отношение на националната сигурност от опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, може би са притеснени от изследванията на социологическите агенции, които проучват нагласите на обществото. Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост", нападна безадресно  военният министър.

"Не може лидер на политическа партия да излезе и да коментира как ние не сме си защитили териториалните води. Нима този човек не знае, че има Закон за морското пространство? Не знае какво е икономическа зона, която е до 200 мили? Териториалните ни води са 12 мили. След това има прилежаща зона, които са още 12 мили. Тоест, сумарно, приблизително 24, а икономическата зона е 200 мили. Нямаме ангажимент да прикриваме морските комуникации в нашата икономическа зона. Това показва едно - че този човек, който коментира това нещо, най-вероятно не познава законите, а той самият е законотворец. Срамна работа. Единият, който е учил “Маркетинг”, и другият, който е учил “Финанси” в “Харвард”, да ми говорят за национална сигурност. Тотална некомпетентност”, възмути се Стоянов.

 

Снишаване

Военният министър отказа да коментира и защо бе сменен теренът на евентуалния оръжеен завод на "Райнметал" у нас - от Сопот в Бургаско. Той изобщо не знаел дали е сменен теренът, нито къде е преместен заводът, защото това било работа на министерството на икономиката, а той не е питал министъра.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Димитър Стоянов, дрон, Черно море

Още новини по темата

Руски дронове удариха кораби в наши води
06 Окт. 2026

Екипажът на "Алфа Ватан" е имал само 3 минути за реакция
06 Окт. 2026

Йотова свиква КСНС утре
06 Окт. 2026

Румен Радев: Не знам какви са дроновете, които удариха корабите
06 Окт. 2026

Руски дронове удариха турски зърновоз край Румъния
05 Окт. 2026

Летището в Берлин спря работа заради дрон
23 Септ. 2026

Любителски дрон до дома на датския министър на отбраната предизвика хаос
16 Септ. 2026

Взривът в Лайпциг е дошъл от България
12 Септ. 2026

Цял месец не стигна на властта да каже има ли взрив на дрона край Кардам
07 Септ. 2026

Лавров нарече обвиненията за дрона в Лайпциг "начало на реална война"
06 Септ. 2026

Москва закрива филиалите на "Гьоте-институт" в Русия
03 Септ. 2026

България подкрепи Германия, но се усъмни в руското участие в атаката в Лайпциг
02 Септ. 2026

Още дронове довлече морето
27 Авг. 2026

Разследват подполковник от МО за злоупотреби с обществени поръчки
27 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки