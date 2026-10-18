Самолети на НАТО ще пазят морската ни граница

България очаква бойни самолети на НАТО да пазят морските ни граници, обяви военният министър Димитър Стоянов пред БНТ.

"В Черно море кораби няма как да влязат, затова остава вариантът да разположим сили и средства по брега и по въздуха. Адмирал Ефтимов е в пряк контакт с върховния главнокомандващ на НАТО и скоро ще има присъствие на партньорска авиация от НАТО", обяви Стоянов.

"Аз съм сигурен, че на България й трябват и изтребители, и зенитно-ракетни комплекси, и антидрон системи и такива за борба с дронове с кинетично въздействие. Затова и ние работим в тази посока. Не можем да даваме пари в един проект, който ще се реализира след 10 години", каза още Стоянов.

По думите на министъра, до края на октомври ще депозираме писмо в централата на НАТО, с което ще се заявим участие в програмата за защита от дронове на НАТО.

"Ние имаме наши самолети, които дежурят и в момента. Ако има нарушение на въздушното пространство, такова каквото се е случило вчера в Румъния, нашите самолети ще бъдат активирани. Но, за да бъдат активирани нашите самолети, трябва да се получи надеждна информация, че има такова нарушени на въздушното пространство, допълни министърът.