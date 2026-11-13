Шефът на МО: Миг-29 и F-16 ще дежурят на ротационен принцип

Българското небе ще бъде пазено на ротационен принцип от МиГ-29 и F-16 през следващата година. Това обяви военният министър Димитър Стоянов на пресконференция, посветена на бюджета за отбрана за 2027 г. Стоянов не обясни какво се има предвид под ротация, но пък обяви, че през 2027 г. F-16 ще дават дежурства само денем, защото не са сертифицирани и подготвени за полети нощем.

Военният министър даде да се разбере, че армията ще продължава да разчита на близо 40-годишните съветски изтребители МиГ-29 без да е ясно колко от тях могат да летят, откъде ще се вземат резервни части и къде ще се ремонтират и тестват за безопасност. В същото време Стоянов надълго и нашироко обясни за проблеми около използването на новите американски изтребители F-16. България вече придоби 8 от тях и чака други 8, които вероятно ще пристигнат в България със забавяне през 2029 г.

Сега се оказа, че и първите 8 F-16 ще се доработват. Така например на тях трябва задължително да се монтира новият комплект за водене на електронна война AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield. Това е задължителен пакет за електронна война, защото е свързан с оцеляване на F-16 срещу съвременни радари и електронни заплахи. Освен това, според Стоянов, вече обучените български пилоти са подготвени за режим въздух-въздух, а не и за въздух-земя, т.е. не могат да поразяват наземни цели.

Стоянов обяви, че България работи по много проекти, както по заемния механизъм SAFE, така и от българския бюджет. Тук става дума за придобиване на 7 нови трикоординатни (3D) радара, брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ, френски самоходни артилерийски установки (САУ) "Сезар" (Caesar), германски наземни системи за противовъздушна отбрана "Ирис" („IRIS"), 155 мм снаряди, транспортни средства, залпови ракетни системи, дронове.

През бюджета се купуват 6 самолета за гасене на пожари. Има и проект за модернизиране на "Спартан"-ите, чиято авионика вече остарява, а в някои компоненти вече изобщо не се поддържа.

Стоянов потвърди, че политика по доходите няма как да бъде направена при тези ограничения в бюджета на Министерството на отбраната.

В проектобюджета за 2027 г. е предвиден разход от 2,23% от Брутния вътрешен продукт (БВП) за отбрана. По проект става дума за 3 млрд.евро, което е значителен ръст от миналата година. Според структурата на бюджета за отбрана 40,96% ще са за капиталовите разходи, 14,49% са за издръжка и 44,54% за персонал.

С 40% се вдигат парите за капиталови разходи, като парите за персонал остават на нивото от миналата година, което означава замразяване на заплатите на военните.

Стоянов отбеляза, че в централния бюджет са предвидени 27,5 млн. евро за назначаване на нови военнослужещи, войнишки състав, за попълване на недокомплекта в българската армия, който е повече от 20%. Те обаче няма да дойдат от увеличен бюджет, а от рязане на администрация. Вече били освободени и пенсионирани над 400 души.

Военният министър се надява през 2027 г. да бъдат назначени поне 1000 нови войници, но даде да се разбере, че не е голям оптимист.

Самата армия признава, че в някои съединения има дори 25% недокомплект, като най-тежко е положението в Сухопътните войски. Военното министерство пробва да позакърпи нещата с инициативи като "Бъди войник" и с промени в закона, с които да се въведе т.нар. доброволна служба, но на практика не се получи кой знае какъв положителен резултат и кадровата дупка остава.