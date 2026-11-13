Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на МО: Миг-29 и F-16 ще дежурят на ротационен принцип

Недостигът на войници и офицери в армията е над 20%

Днес, 11:43
Български МиГ-29 и F-16 в съвместен полет
Български МиГ-29 и F-16 в съвместен полет

Българското небе ще бъде пазено на ротационен принцип от МиГ-29 и F-16 през следващата година. Това обяви военният министър Димитър Стоянов на пресконференция, посветена на бюджета за отбрана за 2027 г. Стоянов не обясни какво се има предвид под ротация, но пък обяви, че през 2027 г. F-16 ще дават дежурства само денем, защото не са сертифицирани и подготвени за полети нощем. 

Военният министър даде да се разбере, че армията ще продължава да разчита на близо 40-годишните съветски изтребители МиГ-29 без да е ясно колко от тях могат да летят, откъде ще се вземат резервни части и къде ще се ремонтират и тестват за безопасност. В същото време Стоянов надълго и нашироко обясни за проблеми около използването на новите американски изтребители F-16. България вече придоби 8 от тях и чака други 8, които вероятно ще пристигнат в България със забавяне през 2029 г.

Сега се оказа, че и първите 8 F-16 ще се доработват. Така например  на тях трябва задължително да се монтира новият комплект за водене на електронна война AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield. Това е задължителен пакет за електронна война, защото е свързан с оцеляване на F-16 срещу съвременни радари и електронни заплахи. Освен това, според Стоянов, вече обучените български пилоти са подготвени за режим въздух-въздух, а не и за въздух-земя, т.е. не могат да поразяват наземни цели. 

Стоянов обяви, че България работи по много проекти, както по заемния механизъм SAFE, така и от българския бюджет. Тук става дума за придобиване на 7 нови трикоординатни (3D) радарабрегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ, френски самоходни артилерийски установки (САУ) "Сезар" (Caesar), германски наземни системи за противовъздушна отбрана "Ирис" („IRIS"), 155 мм снаряди, транспортни средства, залпови ракетни системи, дронове.

През бюджета се купуват 6 самолета за гасене на пожари. Има и проект за модернизиране на "Спартан"-ите, чиято авионика вече остарява, а в някои компоненти вече изобщо не се поддържа.

Стоянов потвърди, че политика по доходите няма как да бъде направена при тези ограничения в бюджета на Министерството на отбраната.

В проектобюджета за 2027 г. е предвиден разход от 2,23% от Брутния вътрешен продукт (БВП) за отбрана. По проект става дума за 3 млрд.евро, което е значителен ръст от миналата година. Според структурата на бюджета за отбрана 40,96% ще са за капиталовите разходи, 14,49% са за издръжка и 44,54% за персонал.

С 40% се вдигат парите за капиталови разходи, като парите за персонал остават на нивото от миналата година, което означава замразяване на заплатите на военните.

Стоянов отбеляза, че в централния бюджет са предвидени 27,5 млн. евро за назначаване на нови военнослужещи, войнишки състав, за попълване на недокомплекта в българската армия, който е повече от 20%. Те обаче няма да дойдат от увеличен бюджет, а от рязане на администрация. Вече били освободени и пенсионирани над 400 души. 

Военният министър се надява през 2027 г. да бъдат назначени поне 1000 нови войници, но даде да се разбере, че не е голям оптимист. 

Самата армия признава, че в някои съединения има дори 25% недокомплект, като най-тежко е положението в Сухопътните войски. Военното министерство пробва да позакърпи нещата с инициативи като "Бъди войник" и с промени в закона, с които да се въведе т.нар. доброволна служба, но на практика не се получи кой знае какъв положителен резултат и кадровата дупка остава. 

 

Ръководството на МО по време на пресконференцията за бюджета за отбрана
БГНЕС Ръководството на МО по време на пресконференцията за бюджета за отбрана
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Управляващите замразяват заплатите на военните
04 Ноем. 2026
Самолети на НАТО ще пазят морската ни граница
18 Окт. 2026
България поиска от НАТО още сили и авиация
16 Окт. 2026
За военния министър ударите с дронове не са достойни за чл.4 на НАТО
13 Окт. 2026
България ще търси доказателства за атаката с дронове, ама няма с какво
12 Окт. 2026
Военният министър е ни чул, ни видял за дроновете, корабите и товарите
06 Окт. 2026
ВВС активираха опасни зони за стрелби край Шабла
16 Септ. 2026
Цял месец не стигна на властта да каже има ли взрив на дрона край Кардам
07 Септ. 2026
Шефът на ВВС: Новите F-16 нямат системите за самозащита
03 Септ. 2026
Разследват подполковник от МО за злоупотреби с обществени поръчки
27 Авг. 2026
САЩ и Швеция отказаха да ни дадат F-16 и „Грипен“ втора ръка
26 Авг. 2026
Стоянов: Иран проведе хибридна атака, подпомаган от български политици
25 Авг. 2026
САЩ ще забавят вторите 8 български F-16 чак до 2030 г.
14 Авг. 2026
Радев атакува Украйна, че бави отговорите за дрона
14 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Радев&ко глупаво надценяват русофилията на българите
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави