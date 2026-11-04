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Управляващите замразяват заплатите на военните

Бюджетът на МО е достатъчно голям, но политика по доходите няма да има, обяви военният министър

Днес, 10:02
Димитър Стоянов
FB/Dimitar Stoyanov
Димитър Стоянов

Управляващите от "Прогресивна България", чиито лидери са основно бивши военни, замразяват заплатите в армията. Това се разбра от интервю на военният министър Димитър Стоянов по БНТ. Замразяването е за неопределено време, но със сигурност ще обхваща 2027 г.

„Бюджетът на Министерството на отбраната е достатъчно голям. Искам обаче да заявя, че политика по доходите няма да има в Министерството на отбраната. Няма да има увеличение. Въпреки желанието и от моя страна, и на Министерството на отбраната като цяло, и на министъра на финансите. Но в крайна сметка бюджетът е ограничен", обяви Стоянов.

Той обаче пропусна да отбележи, че само за последните няколко години заплатите на военните бяха вдигнати почти двойно с основния лозунг, че некомплектът в армията достига до над 20%. Стоянов не казва и че само преди няколко месеца бяха вдигнати и допълнителните възнаграждения.

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"Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем от капиталните разходи. А капиталните разходи са пряко свързани с договори, а и с механизма SAFE. Както знаете, механизмът SAFE и финансовите средства са за реализиране на конкретни проекти, а не за повишаване на доходите на военнослужещите. Ние нямаме право да пипаме тези средства.“, твърди сега военният министър. Стоянов изрази надежда, че замразяването на възнагражденията ще бъде временно.

Той обяви, че административната реформа във военното ведомство вече е започнала. По думите на Димитър Стоянов последната по-мащабна структурна промяна е била направена през 2008 г., когато Генералният щаб е бил обединен с Министерството на отбраната. В момента се сливат две агенции в една, което ще доведе до съкращаване на още 22 щатни бройки.

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За дроновете в морето

Министърът коментира и сигурността в Черно море и възможността за мораториум върху атаките срещу плавателни съдове и инфраструктура. Според него подобна договореност би имала смисъл, ако в нея участват всички страни в конфликта и всички държави от Черноморския регион.

В момента в България има съюзнически самолет, изпратен по искане на страната ни за наблюдение на Черноморската акватория. Стоянов обясни, че целта е да се осигурява предварителна информация за обстановката, докато българските самолети остават в готовност за реакция при необходимост.

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По отношение на изказването на премиера Радев за произхода на дроновете министърът заяви, че според него румънската страна го е интерпретирала погрешно. Той подчерта, че България трябва да разполага с ясни доказателства, преди да предприема дипломатически действия.

Всички събрани материали, включително отломки от дроновете, са предоставени на съюзници и партньори, а екип работи и на място в България.

Стоянов заяви, че очаква по-бърза реакция от съюзниците по идентифицирането на дрона, заснет в района на един от корабите. По думите му наличните изображения са достатъчно ясни, за да позволят идентификация, а България ще обяви резултатите от разследването независимо от това откъде е дошъл дронът.

„Интересното в ситуацията е, че този дрон беше заснет толкова ясно, че няма повече накъде. И ние очакваме много по-бърза ответна реакция от страна на нашите съюзници, защото те разполагат с невъобразима библиотека с такива сили и средства на Русия, на Украйна и на другите страни от Черноморския регион. За съжаление, още отговор нямаме. Очаквам го този отговор и да дойде колкото се може по-скоро. Бъдете сигурни, че няма да скрием истината от българското общество. Тя ще бъде предоставена такава, каквато е, независимо дали дронът е дошъл от Украйна, от Русия, от друга страна, откъдето и да е.“, заяви Стоянов.

 

 

 

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