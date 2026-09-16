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ВВС активираха опасни зони за стрелби край Шабла

Ще има поразяване на въздушни и надводни цели през деня и нощта в голям участък край Северното Черноморие

Днес, 09:48
Българските военновъздушни сили редовно провеждат бойни стрелби с изтребители МиГ-29 на зенитния полигон край Шабла
Българските военновъздушни сили редовно провеждат бойни стрелби с изтребители МиГ-29 на зенитния полигон край Шабла

Военновъздушните сили предупредиха за опасни зони заради бойни стрелби по въздушни мишени в голям участък по северната част на българския участък от Черно море.

"От 16 до 18 септември 2026 г., на зенитния полигон на Военновъздушните сили „Шабла“, ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с екипажи от състава на ВВС", пише в официално съобщение.

"В тази връзка Командването на ВВС информира, че на 16 и 17 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч. и от 20:00 ч. до 02:00 ч. местно време, както и на 18 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч., активира опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море – между нос Калиакра, нос Карталборун и линията, отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица", добавят от ВВС.

Българските военновъздушни сили редовно провеждат бойни стрелби с изтребители МиГ-29 на зенитния полигон край Шабла. Те се извършват с излитане от Граф Игнатиево и включват дневни и нощни стрелби по въздушни и надводни мишени. Обичайно си използват ракети „въздух-въздух“ като Р-60 и Р-73 със стрелби по светещи парашутни мишени. От съобщението не става ясно дали ще бъдат използвани и новите български F-16.

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Ключови думи:

полигон Шабла, МиГ-29

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