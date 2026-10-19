Турция разделя корабите на Русия и Украйна в Черно море

Турция е представила на Украйна и Русия предложение за мораториум върху военните действия в Черно море и гарантиране на безопасността на корабоплаването, като, според вестник "Миллиет", планът предвижда отделни маршрути за граждански кораби според принадлежността им към воюващите страни.

Анкара предлага за украинските кораби коридор за сигурност към Босфора покрай бреговете на Румъния и България, а за руските - отделен маршрут покрай бреговете на Грузия и Турция.

Според турското издание консултациите по документа продължават, а при постигане на консенсус е възможно подписването на споразумение, аналогично на зърнената сделка от 2022 г. Новият документ ще има по-широк обхват, ще важи за всички търговски кораби и ще задължава воюващите страни да прекратят атаките срещу тях. Информацията на "Миллиет" не е потвърдена официално от Анкара, Киев или Москва.

Инициативата е свързана със затегнатата обстановка в морето. Турция страда най-много от военните действия в Черно море - от началото на годината досега 70 кораба са били обект на нападения, като 51 от тях са свързани по някакъв начин с Турция, според данни на "Миллиет".

Ескалацията започна в края на ноември 2025 г., когато два нефтени танкера - Kairos и Virat, бяха ударени в Черно море. Месец по-късно турските ВВС свалиха "неуправляем" дрон, летящ над морето. Тогава Ердоган заяви, че Турция внимателно прилага Конвенцията от Монтрьо, за да не допусне разпространяване на войната в Черно море, но взаимните атаки сериозно застрашават корабоплаването. По-късно беше нападнат товарен кораб - Midvolga 2, на около 120 км от турския бряг.

Идеята за договорени морски коридори има прецедент. Зърнената инициатива беше в сила от 22 юли 2022 г. до 17 юли 2023 г., като Украйна подписа споразумение с Турция и ООН, а Русия - отделно, огледално споразумение с Турция и ООН. Русия се оттегли от това споразумение.