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Четири кораба са ударени в румънски териториални води

Дрон атаките са в рамките на 24 часа, като сред поразените има и съд от натовска държава

15 Ноем. 2026Обновена
Един от ударените съдове - Ali Najahov
Туитър/GeoInsider
Един от ударените съдове - Ali Najahov

Четири търговски кораба са ударени от дронове в румънски териториални води в рамките на 24 часа, съобщиха порталът GeoInsider и други специализирани медии. Единият е под гръцки флаг, с което той става първият поразен кораб под флага на държава от НАТО.

Три от случаите са на 4-5 мили от Сулина, край границата с Украйна. Избухват пожари, които са загасени от екипажа. Поразени са EVIAPETROL V, гръцки танкер за превоз на химически и нефтопродукти, MARSOL, танкер за насипни товари под флага на Сейнт Китс и Невис, ALI NAJAHOV, петролен танкер под флага на Сейнт Китс и Невис. Четвъртият случай касае кораба LARISSA 1, плаващ под флага на Палау. Поразен е на 13 ноември около 21:40 ч., на около 6,8 морски мили североизточно от Сфанту Георге. Според съобщенията товарният му кран е бил повреден.

Румъния е вдигнала изтребители F-16 заради атаките.

Румънското министерство на националната отбрана потвърди официално два от случаите - EVIAPETROL V и MARSOL, като уточни, че жертви сред екипажите няма. Министърът на отбраната Стефан-Раду Опря, говорейки в събота във военното пристанище в Констанца, каза, че е в ход разследване и че няма да коментира произхода на дроновете, докато не приключи техническата проверка. „Ще говоря за резултати само когато имам резултата от техническата експертиза. Дотогава, позволете ми да не се изказвам, защото не сме приключили разследването“, каза той, цитиран от Antena 3. 

Днес премиерът Лука Никулеску заяви, че дронове са поразили три търговски кораба в Черно море, близо до румънския канал Сулина. Той добави, че въоръжените сили на Румъния са вдигали изтребители по тревога на два пъти.


Видео от една от атаките:

Радост

Макар нито една държава да не е поела отговорност за ударите с дронове в Черно море, руски военни блогъри открито коментират, че това е част от стратегията за блокиране на украинския износ през Черно море.

"Блокадата на украинското мореплаване от Русия дава своите плодове и движението на кораби и танкери към пристанищата на Одеса на практика е преустановено. Разбира се, има смелчаци, които на свой риск и страх се отправят на север с включена система за идентификация, но първо те са единици, и второ, по тях веднага летят "Герани", пише един от най-големите Z-канали "Рибар", който е свързан с руското министерство на отбраната.

"Украинците се опитват частично да преориентират съдоходството към пристанищата на Дунав и за да избегнат руските удари. В началото това имаше успех, но тенденцията се обърна - румънското министерство на отбраната съобщи за два търговски кораба, поразени от дронове-камикадзе. В петък бе поразен още един. Но до пълното блокиране на украинския износ с полумерки няма да стане: ако има информация за конкретно влизане в украинско пристанище, значи това е законна цел, която трябва да бъде спряна. Само вчера от Измаил, Рени и Орловка са излезли 15 кораба. И този проблем трябва да бъде решен със сила. Само когато рискът за движение към Украйна започне да надхвърля възможната печалба, можем да се надяваме на пълно спиране на корабоплаването в Одеска област. А това е един от стратегическите успехи, към които бе насочена Черноморската кампания от самото начало", добавя "Рибар".

 

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