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Срив в система за контрол спря реактор в румънската АЕЦ

Аварира блокът, който бе пуснат преди три дни

Днес, 09:28

Първи блок на румънската атомна електроцентрала „Черна вода“ беше изключен непланово от националната електропреносна мрежа в понеделник вечерта заради повреда в конвенционалната, неядрената част на реактора, съобщи държавната компания „Нуклеарелектрика“. Според данните на електропреносния оператор „Транселектрика“ причината е повреда в системата за контрол на вакуума при кондензатора на турбината. От компанията подчертават, че няма никакво въздействие върху ядрената безопасност, а блокът е изключен в строго съответствие с експлоатационните процедури. „Нуклеарелектрика“ обяви и че от 1 декември техническият директор на централата ще бъде сменен.

Блокът беше синхронизиран с мрежата в петък, 6 ноември, след около 100 дни без производство. Първи блок беше спрян контролирано на 28 юли заради ниския дебит на Дунав, чиято вода охлажда реакторите, а Втори блок го последва на 13 август, така че централата, която обикновено дава около една пета от електроенергията на Румъния, остана напълно изключена. В понеделник сутринта компанията съобщи, че нивото на водата позволява да започнат маневрите по повторното пускане на Втори блок, който трябваше да бъде синхронизиран с мрежата във вторник. След повредата в Първи блок в момента не работи нито един от двата реактора. 

В съобщението си компанията намекна, че ще се раздели с техническия ръководител на централата Думитру Бенкя. Министерството на енергетиката заяви, че следи постоянно ситуацията и че всички процедури по повторното пускане трябва да се провеждат при спазване на изискванията за ядрена безопасност. В събота министър-председателят Лука Никулеску и министърът на енергетиката Думитру Кисълица посетиха централата.

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