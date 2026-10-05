Бивш журналист и настоящ дипломат е номиниран за премиер на Румъния

Румънският президент Никушор Дан номинира Лука Никулеску за нов премиер на страната. Държавният глава обяви решението си след пореден кръг политически консултации с всички партии в Букурещкия дворец Котрочени.

Никулеску е известен румънски дипломат, бивш журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи. От септември 2022 г. той заема ключовата позиция на национален координатор за процеса на присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

На днешните консултазии представители на парламентарните партии се срещнаха последователно с президента Дан и с представители на президентската администрация. Съюзът за спасение на Румъния (ССР) и Алиансът за обединение на румънците (АОР) призоваха за провеждане на предсрочни избори. Социалдемократическата партия (СДП) пък потвърди, че предлага Сорин Гриндяну за премиер, докато от Националнолибералната партия (НЛП) беше демонстрирана известна готовност за компромис. Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), чрез лидера си Келемен Хунор, заяви, че са необходими още две назначения, за да бъде сложен край на политическата криза.

„Моето предложение за министър-председател е Лука Никулеску. Той е дипломат – човек, чиято професия е да съгласува позиции“, заяви Дан след консултациите. Той подчерта, че през последните 4 години Никулеску е работил по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което, според него, е възможност за сериозен напредък на румънската икономика и администрация.

Дан заяви, че Никулеску ще има свобода да реши след разговори с партиите дали да сформира политическо или технократско правителство. „Важното е да има мнозинство в парламента“, каза президентът и призова за бързо сформиране на правителство заради необходимостта от актуализация и подготовката на бюджета за следващата година. По думите му продължителната политическа несигурност може да се отрази на валутния курс, разходите по заемите и инвестициите.

Лука Никулеску пък заяви, че е наясно с трудностите и приема отговорността. Той посочи, че първата му задача ще бъде да изгради парламентарно мнозинство в подкрепа на правителство, твърдо ориентирано към европейската и евроатлантическата посока на Румъния.

Никулеску ще проведе разговори с парламентарно представените партии за съставяне на мнозинство и договаряне на реалистична управленска програма. Той обеща отговорно управление на публичните средства, икономическа предвидимост, ускоряване на инвестициите и реформите и по-ефективна работа на държавата.

Кандидатурата му трябва да бъде гласувана в парламента. На 30 септември при подобно гласуване се провали кандидатурата на номинирания за премиер Зигфрид Мурешан. Той получи 182 гласа „за“, при нейбходими пони 233 гласа за одобрение от общо 464 депутати и сенатори.