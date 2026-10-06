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Румъния ще застреля 859 мечки до края на годината

Днес, 11:52
Pixabay

Румънският президент Никушор Дан подписа закон, насочен към намаляване на популацията на мечките в страната, предаде БГНЕС. Преди това той беше оспорил закона пред Конституционния съд и го беше върнал на парламента за преразглеждане.

Законът, който беше повторно приет от Камарата на депутатите на 16 септември, позволява тази година превантивният отстрел на 859 кафяви мечки. Освен това още 110 защитени едри диви животни могат да бъдат отстреляни като мярка за намеса, ако представляват заплаха за човешкия живот.

През последните години в Румъния все по-често се наблюдава появата на мечки в населени места, а броят на нападенията рязко нараства, включително на случаите със смъртен изход.

Румъния е дом на най-голямата популация от мечки в Европа и на най-голямото генетично разнообразие сред видовете мечки. Проучване оценява броя на мечките в страната между 10 600 и 12 700.

Префектът на окръг Ковасна Ръдъли Ищван предупреди, че заради ограниченото време - до края на годината - няма да е възможно да бъде изпълнена квотата за тази година. Той посочи, че в окръга Секуйланд трябва да бъдат отстреляни 86 мечки тази година, като 30 вече са били премахнати, но оставащото време не е достатъчно за изпълнение на пълната квота.

 

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Ключови думи:

мечки, Румъния

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