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Румъния се сдоби с правителство след дълга криза

Днес, 16:52
Лука Никулеску
Лука Никулеску

Румънският парламент одобри правителството, предложено от Лука Никулеску, с което страната получава нов кабинет с пълни правомощия след продължила почти шест месеца политическа криза.

Новото правителство е получило 280 гласа „за“ – повече от необходимите 233, съобщи „Диджи24“, цитирана от БГНЕС.

Никулеску е дипломат и бивш журналист. Той беше номиниран за премиер от президента Никушор Дан на 5 октомври, след като предишните опити за съставяне на правителство се провалиха. Това беше четвъртата кандидатура за министър-председател, предложена от държавния глава в опит да бъде преодоляна политическата безизходица.

Новият кабинет е съставен от представители на Социалдемократическата партия (PSD) и независими експерти. Социалдемократите получават 11 министерски поста, а ключови ресори, сред които финансите, външните работи и енергетиката, са поверени на независими кандидати.

 

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