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Румъния вдигна два испански F-18 заради дронове

Жителите на окръг Тулча получиха предупредителни съобщения чрез системата RO-ALERT

Днес, 09:56
След засичането на въздушните цели двата испански F-18, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са излетели от 57-а авиобаза "Михаил Когълничану".
Уикипедия
След засичането на въздушните цели двата испански F-18, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са излетели от 57-а авиобаза "Михаил Когълничану".

Две въздушни цели в близост до границата с Украйна са засечени през нощта срещу 3 ноември, съобщи министерството на отбраната на Румъния. Заради инцидента два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили са вдигнати от авиобазата "Михаил Когълничану", а жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредителни съобщения чрез системата RO-ALERT.

Според военното министерство на северната ни съседка радарните системи са идентифицирали две въздушни цели в района на украинските градове Измаил и Килия, разположени близо до румънската територия, съобщи B1 TV. Същевременно украинският Център за въздушни операции е потвърдил присъствието на няколко дрона в региона, включително край град Вилково, предаде БГНЕС.

След засичането на въздушните цели двата испански F-18, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са излетели от 57-а авиобаза "Михаил Когълничану". Румънските военни власти са уведомили Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от активиране на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча.

Румънското военно министерство уточни, че при проследяването на въздушните цели не са установени нарушения на въздушното пространство на страната. Макар дроновете да са били засечени в близост до границата, няма данни те да са навлизали на румънска територия.

Предупреждението чрез RO-ALERT е изпратено в 23:43 ч., за да информира жителите на окръг Тулча за присъствието на безпилотни летателни апарати в граничния район. Въздушната тревога е отменена в 00:21 ч.

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