ВСУ изненада с подземна настъпателна операция край Купянск

Едно от най-елитните украински подразделения Националната гвардия на Украйна - „Хартия“, успя да изненада руската армия с настъпателна операция под земята с кодовото име „Велес“.

Бойци от бригадата са успели да напреднат на 15 км зад руските линии, придвижвайки се през мрежа от подземни тунели. Според изявление на „Хартия“ тази маневра е позволила да се преодолее позиционният застой на Купянското направление.

От „Хартия“ посочват, че в резултат на операцията руските въоръжени сили са загубили около 100 души убити, а други 30 са били пленени. Освен това е било предотвратено навлизането на руски сили в тила на украинската армия край Купянск.

„Забелязахме, че противникът действа под земята. Руснаците възнамеряваха да използват газопроводи, за да проникнат в тила на нашите сили. Затова и ние слязохме под земята. Изпреварихме действията на врага и овладяхме тактиката на подземната война“, разказа бригаден генерал Игор Оболенски, командир на бригада „Хартия“.

Video from @khartiia_corps of Operation Veles in which Ukrainian troops infiltrated the rear of Russian forces near Kupiansk in Kharkiv Oblast after moving about 15 kilometers (9 miles) through underground gas pipelines.https://t.co/2yBhHMrabp pic.twitter.com/LqIsx8QPNT — Rob Lee (@RALee85) 22 октомври 2026 г.

Наред с подземното настъпление, подразделенията на бригадата се придвижват и на повърхността, нанасяйки удари по противника едновременно на две нива. В операцията участват и бригадата за безпилотни системи „Ахил“, както и подразделения на Главното управление на разузнаването – включително легионът „Свобода за Русия“ и „Руският доброволчески корпус“.

Тъй като под земята бойците действат без GPS, надеждна радиовръзка и дневна светлина, преди операцията те преминават през физическа и психологическа подготовка за работа в затворени пространства. Сапьори, военни инженери и батальон за осигуряване са проправили подземен маршрут.

Операцията е кръстена на Велес – богът на подземния свят в славянската митология.

Според WSJ Купянск не е единственото място, където украински и руски сили водят боеве вътре в стари тръбопроводи от съветско време, разположени на няколко метра под земята. На места разстоянието между противниковите страни се скъсява до едва четири метра, съобщава The Wall Street Journal.

Руските сили използват тези подземни съоръжения, за да изминават километри, оставайки незабелязани, и да излизат в тила на украинските позиции, откъдето изстрелват дронове – действие, което би било практически невъзможно на повърхността поради постоянното наблюдение от въздуха.

Първоначално украинските сили се опитват да унищожат изходите на тръбопроводите чрез артилерийски обстрел и въздушни удари, но руснаците просто пробиват нови отвори. В отговор на това украинските войски пренасят битката под земята.

Вътре в тръбите – които са с диаметър около 1,2 метра – руснаците са изградили картечни гнезда, барикади от чували с пясък и дори жилищни помещения, в които войниците прекарват месеци наред. Украинците използват в тези тунели наземни дронове, оборудвани с експлозиви и дистанционно управлявани картечници. Въпреки че отломки, чували с пясък и телата на загиналите понякога затрудняват придвижването на тази техника, украинските сили успяват да неутрализират окупаторите и да вземат пленници.

Любопитно е, че някои украински войници признават, че предпочитат да се бият в тесните и тъмни пространства на тръбопроводите, отколкото на повърхността, където биха били постоянно преследвани от дронове.

Според украински командири Русия вече обучава специализирани подразделения за водене на подземни бойни действия. WSJ отбелязва, че подобни сражения могат да се пренесат и в други сектори на фронта. Тези мрежи от тръбопроводи от съветско време се простират чак до Полша и балтийските държави.

Руската армия вече проведе на няколко пъти операции с използването на подземни тунели. Най-успешна бе първата, която успя да изненада ВСУ и помогна за превземането на Авдеевка - една от крепостите на украинската отбрана в Донецка област. Следващите операции обаче се обърнаха на пълен провал. Тъй като руските войници се изпращат без нужната подготовка и екипировка, десетки загиват от задушаване още в тръбата. Оцелелите пък след това имат сериозни проблеми със здравето. През юли 2025 г. руската пропагандаторка Анастасия Кашеварова написа, че военните, разболели се от рак на белите дробове при операцията "Тръба" в Курска област, са лишени от награди и парични плащания. Край Суджа, където имаше най-много загинали при подобна операция, даже решиха да издигнат паметник в тяхна чест.