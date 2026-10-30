Украйна поднови ударите по руските рафинерии

След две седмици пауза Украйна поднови ударите по руски рафинерии. Днес бе атакуван Новокуйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област. На територията му са избухнали поне 11 огромни пожара.Украинската компания Fire Point обяви, че нейните дронове FP-1 са атакували Новокуйбишевския НПЗ.

Това е първият удар по руска рафинерия, след като американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна на 11 октомври. През този период Русия изобщо не само не спря, но и ожесточи ударите по украинската енергийна инфраструктура.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев потвърди атаката на украински дронове. Местното летище временно спря работа.

Новокуйбишевският НПЗ влиза в структурата на "Роснефт" и може да преработва около 8,8 млн. тона нефт годишно. Предприятието произвежда автомобилен бензин, дизел, битум и реактивно гориво, в това число и за руската военна авиация. Заводът няколко пъти вече бе атакуван от дронове. При последния удар през април 2026 г. спряха и двете установки за първична преработка на нефт.

На 27 октомври Reuters съобщи, че руските НПЗ са започнали да възстановяват производството си, след като украинските удари спряха на 11 октомври. Източници на изданието твърдят, че през втората половина на октомври обемите на преработка на петрол са се увеличили с около 25% до 5 млн. барела в денонощие.

Украйна прекрати ударите след остра словесна атака от Доналд Тръмп, който я обвини за поскъпването на дизеловото гориво в САЩ. Едновременно с това САЩ сключиха сделка за покупка на руски дизел и временно смекчи санкциите за доставката му. Зеленски остро разкритикува споразумението и заяви, че то ще помогне на Москва да продължава войната.

Договорените количества дизел не само са твърде малко на фона на потребностите на американския пазар, но и има проблеми с доставката им. Първите количества бяха натоварени на танкери от руския "сенчест" флот в средата на октомври, но се очаква да пристигнат в САЩ най-рано на 7 ноември, т.е. няма как да повлияят на междинните избори. The Wall Street Journal даже пише, че цената на дизела се е вдигнала със 7 цента след договорката на Тръмп с Путин - от $6,28 за галон дизел (около 3,8 литра) в края на октомври цената стигна $6,35.

Тръмп обяви, че Русия е обещала да достави 300 000 тона дизел на световния пазар веднага, още 500 000 тона - през ноември и 1 млн. тона - "веднага след това". Световният пазар има нужда от около 4 млн. тона дизел в денонощие.

Сделката на Тръмп с Путин доведе до остри критики от двете партии в Конгреса. Няколко конгресмени изпратиха писма до американските банки, пристанищните власти в Тексас, Ню Джърси и Ню Йорк, както и дистрибуторите на гориво в САЩ, в които напомнят, че независимо, че Белият дом е издал лиценз за доставка на руски дизел в страната, подобни действия са забранени изрично със закона за прекратяване на вноса на руски петрол, приет през 2022 г., веднага след началото на войната на Русия срещу Украйна.

Всичко това разколебава американските компании, които отказват да купят горивото, макар то да се продава с огромни отстъпки, тъй като има юридически и имиджови рискове заради санкциите, пише The Washington Sun. Затова в крайна сметка танкерите могат да се отправят към Бразилия, която също купува значителни обеми руски дизел.