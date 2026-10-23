Стивън Хъбард бе освободен при визитата на Стив Уиткоф в Москва

Бивши украински военнопленници, които са били държани заедно със Стивън Хъбард, разказаха, че надзирателите са го пребивали с пръчки и палки, държали са го гладен, насъсквали са кучета срещу него и са го принуждавали да пълзи по коридора.

Украинският журналист Дмитро Хилюк, освободен през 2025 г., разказа пред „Настоящее время“, че надзирателите постоянно са упражнявали психически тормоз върху американеца.

Хъбард почти не знаел руски език, но го принуждавали да учи наизуст руския химн и правилата за поведение на затворниците. Ако допуснел грешка, конвоирите заплашвали, че ще накажат и съкилийниците му.

По думите на Хилюк надзирателите идвали при Хъбард по различно време, претърсвали килията, крещели му и го обиждали.

„Имаха някакъв болезнен, садистичен интерес към него“, спомня си журналистът. Той определи като позорни думите на Уиткоф за „хуманизма“ на Путин. Уиткоф каза това на руския президент при визитата си в Москва тази седмица, когато Путин разреши Хъбард да отпътува за САЩ.