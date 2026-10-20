Тръмп поиска от Путин да освободи Стивън Хъбард

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти във вторник, че е помолил руския лидер Владимир Путин да освободи задържания в Русия американец Стивън Хъбард, който излежава присъда за участие във войната на страната на Украйна. 74-годишният Хъбард е пенсиониран учител от Биг Рапидс, Мичиган. Той е живее в Украйна от 2014 г., през февруари 2022 г. подписва договор с батальона за териториалната отбрана в Изюм, служи във ВСУ до април 2022 г. и после е пленен от руски военни. През октомври 2024 г. Московският градски съд го осъжда на 6 години и 10 месеца колония, а Хъбард признава вината си. Той е единственият американец, който Държавният департамент официално определя като неправомерно задържан в Русия.

Според "Ню Йорк таймс" специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф ще се срещне с Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. ABC News, позовавайки се на източници, съобщава, че администрацията е близо до сделка за освобождаването на няколко американци, а преговорите са във финална фаза. Американски официални лица предупреждават, че нищо не е окончателно договорено и обхватът на сделката може да се промени или тя да не се състои.

От руска страна заместник-външният министър Сергей Рябков заяви, че диалогът по тези въпроси се води по линия на разузнавателните служби.

Случаят има по-дълга история. През януари 2025 г. Вашингтон обяви Хъбард за неправомерно задържан, което позволява на правителството да води преговори за освобождаването му. През февруари 2025 г. "Ню Йорк таймс" писа, че преди процеса е бил местен през поне пет руски арестни центъра, а адвокатите му научили през април 2025 г., че е в колония в Мордовия. През април 2025 г., още при предишната американска администрация, Държавният департамент призова Русия да го освободи. Властите в САЩ твърдят, че обвиненията срещу него са скалъпени. През август Тръмп обяви и освобождаването на бившия морски пехотинец Робърт Гилман, осъден в Русия.

Евентуалното освобождаване на Хъбард би било видим дипломатически успех за Тръмп. "Ню Йорк таймс" отбелязва, че това става в навечерието на междинните избори за Конгреса. Остава неясно дали Москва ще се съгласи и какво ще поиска в замяна.