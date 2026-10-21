Стивън Хъбард се намери вече на летище "Пулково". Снимката е архив от съдебно заседание

Русия освободи американския гражданин Стивън Хъбард, осъден за участие във войната на страната на Украйна. Това съобщи Владимир Путин в началото на срещата си със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, която започна в Петербург днес наобяд.

По думите на Путин Хъбард вече се намира на летище Пулково. Уиткоф благодари на руския президент за освобождаването му. Преди да бъде пленен Стивън Джеймс Хъбард е живял в Изюм, Харковска област.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил с Путин съдбата на осъдения американец и е поискал неговото освобождаване. „Ще видим какво ще се случи“, отбеляза Тръмп.

Междувременно Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) съобщи за задържането на германски гражданин, който според руските специални служби е служил като снайперист във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и е дезертирал заради неизплащане на обещаното му възнаграждение.

ФСБ разглежда възможността за образуване на наказателно производство по член 359 от Наказателния кодекс на Русия, който се отнася до наемничеството.

Съгласно алинея 3 на този член за участие на наемник във въоръжен конфликт се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода.