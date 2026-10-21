Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия освободи пленения американец Стивън Хъбард

Днес, 12:56
Стивън Хъбард се намери вече на летище "Пулково". Снимката е архив от съдебно заседание
Стивън Хъбард се намери вече на летище "Пулково". Снимката е архив от съдебно заседание

Русия освободи американския гражданин Стивън Хъбард, осъден за участие във войната на страната на Украйна. Това съобщи Владимир Путин в началото на срещата си със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, която започна в Петербург днес наобяд.

По думите на Путин Хъбард вече се намира на летище Пулково. Уиткоф благодари на руския президент за освобождаването му. Преди да бъде пленен Стивън Джеймс Хъбард е живял в Изюм, Харковска област.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил с Путин съдбата на осъдения американец и е поискал неговото освобождаване. „Ще видим какво ще се случи“, отбеляза Тръмп.

Междувременно Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) съобщи за задържането на германски гражданин, който според руските специални служби е служил като снайперист във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и е дезертирал заради неизплащане на обещаното му възнаграждение.

ФСБ разглежда възможността за образуване на наказателно производство по член 359 от Наказателния кодекс на Русия, който се отнася до наемничеството.

Съгласно алинея 3 на този член за участие на наемник във въоръжен конфликт се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Тръмп поиска от Путин да освободи Стивън Хъбард
20 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки