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Мъск най-после призна, че той е ограничил Starlink за Украйна

Собственикът на Space X обвини ВСУ, че използват системата за “настъпателни действия с цел убиване на хора”

24 Окт. 2026Обновена
Ограниченията сериозни затрудниха операциите на фронта
Ограниченията сериозни затрудниха операциите на фронта

Собственикът на Space X Елон Мъск най-после призна, че той е ограничил скоростта на Starlink на Украйна. В пост в “Туитър” той обвини украинските военни, че са нарушили договора, като са използвали системата за “настъпателни действия за убиване на хора”.

“Използването на Starlink – гражданска търговска услуга – за нападателни удари с дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено, нито пък трябва да бъде. Starshield е различна система, която се контролира от правителството на САЩ. Какво ще правят с нея, си е тяхно решение. Украинските военни нарушиха условията за ползване на Starlink, като я използваха за нападателни удари с дронове, при които загиват хора. Тази вратичка беше затворена миналата седмица.

Starlink остава от критично значение за отбраната на Украйна, тъй като е единствената система, която – поне засега – не може да бъде заглушена или унищожена. Ако Starlink бъде изключена, украинската фронтова линия ще рухне незабавно. Това НЕ е заплаха, а просто констатация на фактите.

Starlink изигра ключова роля и за това Русия да не превземе Украйна в първите дни на войната, тъй като всички останали средства за комуникация бяха унищожени или заглушени от руската страна.

SpaceX е направила – и то с огромна преднина пред всички останали – повече за защитата на Украйна от всяка друга частна компания на планетата.

Въпреки това, изпитвам единствено ДЪЛБОКО ПРЕЗРЕНИЕ към онези зли подстрекатели на война, които парадират с „добродетелността“ си, докато настояват за безкрайно кръвопролитие, без да предлагат каквото и да е реалистично решение на конфликта. Да горите в ада!”, написа Мъск.

Украйна веднага опроверга обвиненията на Мъск. “За нас е физически невъзможно да използваме търговската версия на Starlink за удари по военни цели. Освен това, Starlink изобщо не функционира на територията на Русия. Много е странно, че Илон Мъск не е наясно с оперативните ограничения, наложени върху Starlink в Украйна“, обясни специалистът по безпилотни системи Сергей Безкрестов- Флаш.

Съветникът на бившия военен министър Михайло Федоров - Сергей Стерненко, допълва, че от зимата на 2026 г. за всички терминали на Starlink на територията на Украйна – включително в окупираните райони – е въведено ограничение на скоростта до 70–90 км/ч. Украйна е въвела система за задължителна регистрация на сателитните терминали и всяко устройство, предназначено за ползване в движение, е изисквало отделна регистрация и интегриране във военната система Starshield. Без това връзката не би могла да функционира, докато устройството се движи. “Следователное е  технически невъзможно да се използва граждански терминал Starlink на бойни дронове; всички операции с дронове, разчитащи на сателитна връзка, са били осъществявани чрез Starshield,” написа той в Туитър. 

Това не е първият път, когато Мъск изключва Starlink точно когато ВСУ има успехи на фронта. Той направи това и по време на операциите за освобождаването на Харковска и Херсонска области. “Оправданието” беше същото. След остра политически и обществена реакция Мъск връщаше достъпа, пак с проповеди за мир. 

Украинските дронове отново могат да достигат високи скорости, когато са свързани към сателитната мрежа Starlink, съобщиха от Министерството на отбраната на Украйна. „Системите за мониторинг в Министерството на отбраната на Украйна официално регистрираха възстановяване на работните скорости на Starlink/Starshield. Връзката остава стабилна при скорости над 400 км/ч“, се посочва в публикация на ведомството в канала му в Telegram. Преди това украинските власти съобщаваха за ограничения при военното използване на Starlink, като отбелязваха загуба на връзка с дроновете при скорости от 161 км/ч, а в някои случаи дори при едва 80 км/ч.

 „Този ​​резултат е преди всичко от жизненоважно значение за фронтовата линия, за нашите военнослужещи, за операциите с дронове, както и за логистиката и комуникациите“, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара.

Възстановяването бе потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски.

“Най-важната новина днес: работата на Starlink и Starshield е възстановена до скоростите, които съществуваха преди налагането на всички тези ограничения. Сега скоростта е точно такава, каквато ни е необходима. Възстановяването започна през нощта и до тази сутрин скоростите вече бяха достатъчни за използване на връзката. Това е от критично значение – от съществено значение е за логистиката ни на фронтовата линия и за защитата на Украйна срещу реактивните дронове „Шахед“.

Тази сутрин получих доклад от министъра на отбраната на Украйна – Евгений Хмара. Потвърдихме, че Starlink и Starshield функционират. Благодаря на всички американци и на всички наши партньори, които подходиха сериозно към този въпрос и ни помагат искрено. Благодарен съм на конгресмените, сенаторите, медиите, Държавния департамент и президента”, каза той във видео обръщение.

Ограниченията този път бяха въведени в средата на октомври, на фона на конфликт между американския президент Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Тогава американският президент обвини украинския си колега, че продължава да нанася удари по руски петролни рафинерии и това води до повишаване на цената на дизеловото гориво както в Съединените щати, така и на световния пазар. Тръмп обяви, че е сключил сделка с Москва за доставка на дизелово гориво, и призова Зеленски да подаде оставка, твърдейки, че украинският лидер няма интерес от постигането на мирно споразумение.

След като се разрази скандал и в САЩ, и Тръмп, и собственикът на SpaceX Илон Мъск отрекоха да са нареждали ограничаването на скоростта. На 22 октомври Тръмп съобщи, че SpaceX е възстановила пълния достъп на Киев до Starlink, макар и да не отговори на въпроса кой точно е разпоредил премахването на ограниченията. Собственикът на SpaceX Илон Мъск по-рано заяви, че системата Starshield се контролира от правителството и че всички ограничения в нея се определят от американските военни – които в крайна сметка са подчинени на Тръмп. В отговор държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза, че Белият дом не се намесва в делата на частните компании, нито в начина, по който функционират техните продукти.

 

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