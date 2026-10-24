Мъск най-после призна, че той е ограничил Starlink за Украйна

Собственикът на Space X Елон Мъск най-после призна, че той е ограничил скоростта на Starlink на Украйна. В пост в “Туитър” той обвини украинските военни, че са нарушили договора, като са използвали системата за “настъпателни действия за убиване на хора”.



“Използването на Starlink – гражданска търговска услуга – за нападателни удари с дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено, нито пък трябва да бъде. Starshield е различна система, която се контролира от правителството на САЩ. Какво ще правят с нея, си е тяхно решение. Украинските военни нарушиха условията за ползване на Starlink, като я използваха за нападателни удари с дронове, при които загиват хора. Тази вратичка беше затворена миналата седмица.

Starlink остава от критично значение за отбраната на Украйна, тъй като е единствената система, която – поне засега – не може да бъде заглушена или унищожена. Ако Starlink бъде изключена, украинската фронтова линия ще рухне незабавно. Това НЕ е заплаха, а просто констатация на фактите.

Starlink изигра ключова роля и за това Русия да не превземе Украйна в първите дни на войната, тъй като всички останали средства за комуникация бяха унищожени или заглушени от руската страна.

SpaceX е направила – и то с огромна преднина пред всички останали – повече за защитата на Украйна от всяка друга частна компания на планетата.

Въпреки това, изпитвам единствено ДЪЛБОКО ПРЕЗРЕНИЕ към онези зли подстрекатели на война, които парадират с „добродетелността“ си, докато настояват за безкрайно кръвопролитие, без да предлагат каквото и да е реалистично решение на конфликта. Да горите в ада!”, написа Мъск.

Correct.



Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be.



Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them.



Ukraine military violated… https://t.co/ZXBB8bYfPn — Elon Musk (@elonmusk) 24 октомври 2026 г.

Украйна веднага опроверга обвиненията на Мъск. “За нас е физически невъзможно да използваме търговската версия на Starlink за удари по военни цели. Освен това, Starlink изобщо не функционира на територията на Русия. Много е странно, че Илон Мъск не е наясно с оперативните ограничения, наложени върху Starlink в Украйна“, обясни специалистът по безпилотни системи Сергей Безкрестов- Флаш.

Съветникът на бившия военен министър Михайло Федоров - Сергей Стерненко, допълва, че от зимата на 2026 г. за всички терминали на Starlink на територията на Украйна – включително в окупираните райони – е въведено ограничение на скоростта до 70–90 км/ч. Украйна е въвела система за задължителна регистрация на сателитните терминали и всяко устройство, предназначено за ползване в движение, е изисквало отделна регистрация и интегриране във военната система Starshield. Без това връзката не би могла да функционира, докато устройството се движи. “Следователное е технически невъзможно да се използва граждански терминал Starlink на бойни дронове; всички операции с дронове, разчитащи на сателитна връзка, са били осъществявани чрез Starshield,” написа той в Туитър.

Това не е първият път, когато Мъск изключва Starlink точно когато ВСУ има успехи на фронта. Той направи това и по време на операциите за освобождаването на Харковска и Херсонска области. “Оправданието” беше същото. След остра политически и обществена реакция Мъск връщаше достъпа, пак с проповеди за мир.

Украинските дронове отново могат да достигат високи скорости, когато са свързани към сателитната мрежа Starlink, съобщиха от Министерството на отбраната на Украйна. „Системите за мониторинг в Министерството на отбраната на Украйна официално регистрираха възстановяване на работните скорости на Starlink/Starshield. Връзката остава стабилна при скорости над 400 км/ч“, се посочва в публикация на ведомството в канала му в Telegram. Преди това украинските власти съобщаваха за ограничения при военното използване на Starlink, като отбелязваха загуба на връзка с дроновете при скорости от 161 км/ч, а в някои случаи дори при едва 80 км/ч.

„Този ​​резултат е преди всичко от жизненоважно значение за фронтовата линия, за нашите военнослужещи, за операциите с дронове, както и за логистиката и комуникациите“, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара.

Възстановяването бе потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски.

“Най-важната новина днес: работата на Starlink и Starshield е възстановена до скоростите, които съществуваха преди налагането на всички тези ограничения. Сега скоростта е точно такава, каквато ни е необходима. Възстановяването започна през нощта и до тази сутрин скоростите вече бяха достатъчни за използване на връзката. Това е от критично значение – от съществено значение е за логистиката ни на фронтовата линия и за защитата на Украйна срещу реактивните дронове „Шахед“.

Тази сутрин получих доклад от министъра на отбраната на Украйна – Евгений Хмара. Потвърдихме, че Starlink и Starshield функционират. Благодаря на всички американци и на всички наши партньори, които подходиха сериозно към този въпрос и ни помагат искрено. Благодарен съм на конгресмените, сенаторите, медиите, Държавния департамент и президента”, каза той във видео обръщение.

The most important thing today is that Starlink and Starshield operations have been restored to the speeds we had before the restrictions. The speeds are now where they need to be. The restoration began overnight, and by this morning, speeds were already sufficient. This matters:… pic.twitter.com/qxBtluSD3G — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 24 октомври 2026 г.

Ограниченията този път бяха въведени в средата на октомври, на фона на конфликт между американския президент Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Тогава американският президент обвини украинския си колега, че продължава да нанася удари по руски петролни рафинерии и това води до повишаване на цената на дизеловото гориво както в Съединените щати, така и на световния пазар. Тръмп обяви, че е сключил сделка с Москва за доставка на дизелово гориво, и призова Зеленски да подаде оставка, твърдейки, че украинският лидер няма интерес от постигането на мирно споразумение.

След като се разрази скандал и в САЩ, и Тръмп, и собственикът на SpaceX Илон Мъск отрекоха да са нареждали ограничаването на скоростта. На 22 октомври Тръмп съобщи, че SpaceX е възстановила пълния достъп на Киев до Starlink, макар и да не отговори на въпроса кой точно е разпоредил премахването на ограниченията. Собственикът на SpaceX Илон Мъск по-рано заяви, че системата Starshield се контролира от правителството и че всички ограничения в нея се определят от американските военни – които в крайна сметка са подчинени на Тръмп. В отговор държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза, че Белият дом не се намесва в делата на частните компании, нито в начина, по който функционират техните продукти.