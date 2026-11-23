Прокурори от Полша, Литва, България и Германия ще се срещнат в началото на декември, за да въведат процедура за съвместен разследващ екип на палежите на Starlink, съобщава полското радио RMF FM, цитирано от Агенция "Фокус".

Съвместният разследващ екип ще определи, наред с други неща, дали става въпрос за координирани действия от една група и ще идентифицира нейните механизми, пълния ѝ състав и конкретните възложители.

Извършителите на серията от атаки са идентифицирани като германски граждани с турска националност, а в един случай - сръбски. Твърди се, че са действали от името на чуждестранно разузнаване.

Двама германски граждани, заподозрени за палежа на Starlink край софийското село Плана на 9 октомври, бяха задържани в Германия. Издаден им беше Европейската заповед за арест на 19 октомври.

Очаква се германските власти да вземат решение в рамките на две седмици за екстрадиране в Полша на двамата германски граждани с турска националност.

Само преди дни стана ясно, че литовските разследващи органи са установили връзка между палежи на оборудване от сателитната мрежа Starlink в Литва, България и Полша. Според разследващите, едни и същи двама мъже са извършили нападенията в Литва и България, а лицата, отговорни за палежа в Полша, са свързани с тях. Това съобщи литовската криминална полиция, цитирана от The Insider. Властите подозират задържаните в участие в организирана терористична група и проучват възможни връзки с Русия.

Заподозрените са двама мъже на възраст около двадесет години, които живеят в Германия. Единият притежава двойно гражданство – германско и турско, а другият – германско и сръбско. Те са пристигнали в Литва малко преди палежа, извършен през нощта на 18 октомври, и са напуснали страната веднага след това. Заподозрените не са имали предишна връзка с Литва и са пътували дотам специално, за да извършат престъплението, казва Саулюс Бригинас, заместник-началник на литовската криминална полиция, цитиран от LRT.

Двамата мъже са арестувани на 23 октомври в Дуисбург, Германия, въз основа на европейски заповеди за арест, издадени от България във връзка с палежа на оборудване на Starlink край София. Заподозрените са Зека Ислям и Тирпан Бейтула, и двамата на 19 години.

Според Бригинас, разследването е разкрило преки връзки между трите нападения срещу инфраструктурата на Starlink. Въпреки че палежът в Полша – извършен на 23 септември – е дело на други лица, литовската полиция твърди, че тези извършители са свързани със заподозрените, участвали в атаките в Литва и България. В Полша са задържани най-малко четирима души във връзка със случай на палеж.

Der Spiegel съобщи по-рано, че лицата, задържани в Полша във връзка с палежа, насочен срещу Starlink, са свързани с турска престъпна организация, известна като „Далтън“ (The Daltons). Според германското издание, предполагаемият лидер на групата, Бератджан Гьокдемир, е бил задържан в Русия през 2024 г., но впоследствие е освободен от руските власти и поставен под тяхна закрила. На 28 октомври беше съобщено, че 85 предполагаеми членове на „Далтън“ са били задържани в Турция.