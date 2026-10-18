Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И в Литва се опитаха да подпалят оборудване на Starlink

Днес, 19:43

След като в Полша и България неизвестни лица подпалиха оборудване на Starlink, подобен инцидент се случи и в Литва. „Около два часа през нощта са се опитали да подпалят сателитните антени и контролния център. Бяха открити запалими течности, както и съдове с обем от три до десет литра“, заяви министър-председателят на Литва Миндаугас Синкиявичус пред LRT.

Опитът за подпалване се е провалил — по думите на Синкиявичус властите са предупредили предварително предприятието за възможни атаки и мерките за сигурност са били засилени. Той не назова конкретни извършители и поръчители, но подчерта, че „очевидно“ това е „част от хибридната война на Русия“. 

По-рано Полша обвини руските специални служби за подпалването на станция Starlink на 23 септември недалеч от Варшава. На 14 октомври станция Starlink беше подпалена и в България край София.

Общо от началото на пълномащабната война в Украйна са регистрирани над 210 инцидента в цяла Европа, които западните официални лица считат за диверсии, свързани с Русия, пише The Associated Press.

Ограниченията върху сателитната връзка на Starlink за украинските военни все още са в сила, заяви украинският президент Зеленски днес. “Имаме ограничение. Максималната скорост е 161 км/ч.”, заяви Зеленски. В същото време той подчерта, че след 3-дневно прекъсване САЩ са възстановили подаването на разузнавателни данни. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Турска престъпна групировка е подпалила антените Starlink
17 Окт. 2026
Ограниченията на Starlink за Украйна паднаха
15 Окт. 2026
Двама души са арестувани за палежа на 11 антени на Starlink край София
14 Окт. 2026
САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна
14 Окт. 2026
Божидар Божанов: Защо, г-н премиер, ви е страх да бъдете като Туск?!
14 Окт. 2026
Парламентът изслушва Радев и спецслужбите заради Черно море
14 Окт. 2026
Кабинетът укрива палеж на 11 антени на Starlink в секретен обект край София
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
Starlink се превръща в глобален мобилен оператор
20 Септ. 2026
Руският аналог на Starlink претърпя пълен провал
07 Септ. 2026
Starlink пуска интернет за 7000 самолета
20 Авг. 2026
Литва ще прави защитни ровове по границата с Русия и Беларус
13 Авг. 2026
Европейският отговор на Starlink навлиза в етап на реално изграждане
07 Авг. 2026
Германия прехвърля 5000 военнослужещи към границата с Беларус
22 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки