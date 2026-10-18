И в Литва се опитаха да подпалят оборудване на Starlink

След като в Полша и България неизвестни лица подпалиха оборудване на Starlink, подобен инцидент се случи и в Литва. „Около два часа през нощта са се опитали да подпалят сателитните антени и контролния център. Бяха открити запалими течности, както и съдове с обем от три до десет литра“, заяви министър-председателят на Литва Миндаугас Синкиявичус пред LRT.

Опитът за подпалване се е провалил — по думите на Синкиявичус властите са предупредили предварително предприятието за възможни атаки и мерките за сигурност са били засилени. Той не назова конкретни извършители и поръчители, но подчерта, че „очевидно“ това е „част от хибридната война на Русия“.

По-рано Полша обвини руските специални служби за подпалването на станция Starlink на 23 септември недалеч от Варшава. На 14 октомври станция Starlink беше подпалена и в България край София.

Общо от началото на пълномащабната война в Украйна са регистрирани над 210 инцидента в цяла Европа, които западните официални лица считат за диверсии, свързани с Русия, пише The Associated Press.

Ограниченията върху сателитната връзка на Starlink за украинските военни все още са в сила, заяви украинският президент Зеленски днес. “Имаме ограничение. Максималната скорост е 161 км/ч.”, заяви Зеленски. В същото време той подчерта, че след 3-дневно прекъсване САЩ са възстановили подаването на разузнавателни данни.