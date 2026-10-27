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НС пак се събира заради "Петричкия Ескобар" и подпалвачите на "Старлинк"

Предните два опита се провалиха заради липса на кворум

27 Окт. 2026Обновена
Два пъти депутатите не успяха да се съберат за заседанието.
БГНЕС
Два пъти депутатите не успяха да се съберат за заседанието.

За трети път депутатите ще направят опит да се съберат извънредно в Народното събрание, откакто решиха да не провеждат редовни заседания между 21 и 30 октомври - дните преди двата тура на президентските избори. Предните два опита се провалиха заради липса на кворум.

За утре от 9 ч. в програмата са включени две предложения, внесени с подписите на депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Първото е за изслушване на премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев за предприетите действия във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк" край село Плана и как обвиняемите са успели да напуснат страната. Вчера стана ясно, че двамата обвиняеми са задържани в Германия по европейска заповед за арест, издадена от Софийската градска прокуратура. Днес прокуратурата съобщи, че двамата за задържани на 23 октомври в Дуисбург. "Към момента германските власти изпълняват и издадената от СГП европейска заповед за разследване, въз основа на която събират доказателства по делото", казва още прокуратурата. И допълва, че предстоят процедурите пред германските съдебни органи и предаването на обвиняеми те на българските власти.

Второто предложение е за изслушване относно обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов, добил популярност като "Петричкия Ескобар", и на Динко Господинов с прозвище Динко Лудия. На въпроси трябва да отговарят вътрешният министър Иван Демерджиев, директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, както и Васил Кордев, заемал длъжността началник на софийския затвор през ноември - декември 2022 г. Искането включва на парламентарната трибуна да застанат и други отговорни лица - сред тях лекарят, подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, председателите на ДАНС и на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорите на ГДБОП и на болницата към затвора.

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