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ПБ щяла да говори за Петричкия Ескобар след изборите

Властта мина в нелегалност заради помилвания от Йотова Огнян Атанасов

21 Окт. 2026Обновена
Петър Витанов
БГНЕС
Петър Витанов

 "Прогресивна България" ще обърне внимание на казуса с помилвания от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, след изборите. Това заяви пред журналисти в парламента Петър Витанов от ПБ.

Дотогава управляващите минават в нелегалност по темата, както стана ясно от втория опит да се свика извънредно заседание, провален заради управляващите. Както миналата седмица, така и днес беше предвидено да говорят директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022 г. 

Петър Витанов заяви, че ПБ са осигурили над 20 души в пленарната зала и обвини парламентарната опозиция, че използват трибуната като "платформа за предизборна агитация и за калташка кампания". Витанов призна, че има проблем около случая с Петричкия Ескобар, но според него той не е в президентската институция. И изтъкна, че опозиционните партии е трябвало да осигурят присъствието на достатъчно депутати, щом темата е важна за тях.

Подписите за новото извънредно заседание бяха събрани от "Продължаваме промяната", "Демократична България" и ГЕРБ. Присъствието на управляващите в пленарната зала беше съвсем оскъдно - само 21 депутати от 131, като сред тях бяха председателят на парламента  Михаела Доцова, Владимир Николов, Константин Проданов и Йордан Йовчев. От ГЕРБ-СДС се регистрираха 34 депутати, от ДПС - 18, от "Демократична България" - 19,  от "Продължаваме промяната" - 15 и двама от "Възраждане". Дори водачът на ДПС Делян Пеевски се появи.

Скандалът с помилването на Огнян Атанасов избухна, когато стана ясно, че Илияна Йотова е опростила 10 години от наказанието му, позовавайки се на експертиза, според която оставането в затвора би застрашило живота му. След помилването Атанасов е заловен с 5 кг кокаин през 2025 г., като разследването по този случай вече е на финал

Казусът с помилванията на президента Илияна Йотова обаче се задълбочава, въпреки че властта мина в нелегалност и отказва да отговаря на въпроси. След помилвания Атанасов се появи и второ помилване, разписано от Йотова, докато е била вицепрезидент. От организацията BG Elves смятат помилването отново на престъпник, свързан с наркотици, за проблемно. Случаят не е описан в детайли. По принцип който и да е престъпник може да бъде помилван, без значение от вида и тежестта на престъплението, но случаят трябва да бъде доказан като изключителен. В регистъра обаче няма почти никакви подробности. 

 

Реакции

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини "Прогресивна България", че крият президента Йотова. "Какво толкова тайно има, какво се случи толкова? Нека да дойдат да обяснят. Тя е била вицепрезидент, може да я е накарал президентът да подпише това нещо", каза Пеевски. 

Съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов каза, че "след случая с Петричкия Ескобар, се оказа, че има още един човек, осъждан три пъти за наркотици и продавал наркотици, когато е бил пуснат да се лекува". Има информация, че реже уши", каза Божанов. И допълни, че Йотова помилва многократно "такива хора". "Тя не е пригодна да заема поста на президент", каза той.

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