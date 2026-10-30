Петричкия Ескобар е отново на свобода и без гаранция

Инфомрежа Известно е, че помилваният веднъж Огнян Атанасов има 2 обвинения по новото си дело. Едното е за участие в организирана престъпна група, а другото - за разпространение на наркотици в особено големи размери, представляващо опасен рецидив.

Огнян Атанасов, нашумял като Петричкия Ескобар покрай скандала с помилването му от вицепрезидентката Илияна Йотова, който след като получи висшата държавна милост отново беше обвинен по наркодело, вече е без никаква мярка за неотклонение. Това казаха за "Сега" от Окръжната прокуратура в Благоевград, която води новото му дело. Доскоро той беше под гаранция от 5000 лв.

НПК обаче регламентира, че взетите мерки за процесуална принуда се отменят от прокурора след изтичане на повече от 1 година и половина от привличането на обвиняем в случаите на тежко престъпление, и повече от осем месеца - в останалите случаи. Логиката на закона е, че след като прокурорът е просрочил разследването, обвиняемият не трябва да търпи непропорционални ограничения. Но ако обвиняемият наруши процесуалните си задължения - ако се укрие например, може да му се вземе отново мярка за неотклонение.

Известно е, че Атанасов има 2 обвинения. Едното е за участие в организирана престъпна група, а другото - за разпространение на наркотици в особено големи размери, представляващо опасен рецидив. При задържането на групата от прокуратурата обявиха, че става дума за близо 5 кг кокаин, цената на който се изчислява на 400 000 лв. Обвинения по делото имат още шестима.

По време на брифинга по темата в Благоевград на 20 февруари м.г. журналистите питат прокурорите за ситуацията около помилването на Атанасов, което се е случило на 5 декември 2022 г. "Действително след приспособяването на присъдата на Огнян Атанасов (наложена в Гърция, б.а.), той е приет за изтърпяване в затвора. Като относително скоро след това е освободен", казва прокурор Ивайло Филипов, който е и говорител на Окръжната прокуратура в Благоевград по това време.

Обвинението, обявено от прокуратурата ден преди брифинга, гласи, че групата е действала "от неустановена дата в началото на 2023 г. до 18.02.2025 г. на територията на област Благоевград". Това означава, че началото на групата съвпада във времето с помилването на Атанасов.

Разследването по това дело вече приключи, предявено на обвиняемите и тази седмица е постъпило в прокуратурата, информираха още от там. Разследващите дават мнение, че то трябва да бъде придвижено към съда с обвинителен акт. Последната дума за това има наблюдаващият прокурор.

През 2022 г., когато е помилван, Атанасов е на 59 години. Той е осъден в Гърция за внос, трафик и продажба на наркотици. Присъдата му е 15 години затвор. Предаден е в България и изтърпява 5. "През времето от извършване на деянията до постановяване на присъдата - почти 20 години - здравословното състояние на молителя се влошава много прогресивно. Становището на експертната лекарска комисия сочи изключително тежки заболявания, включително и хронични насложили се такива, които крият риск за живота на молителя, изискват специализирано лечение и наблюдение, което не може да му бъде осигурено в болничните заведения на местата за лишаване от свобода. Същият е в прекъсване на изтърпяването на наказанието от две години. Изтърпяването на наказанието е несъвместимо на практика с изключително тежкото здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение", пише в регистъра на помилваните.

Покрай скандала с помилването на Атанасов обаче изтече и видео от затворническата болница, в което се вижда как той участва в сбиване и не изглежда на смъртно легло.